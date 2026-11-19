Resumo executivo 🌉 O que é a obra? Uma ponte rodoviária de 2.830 metros de extensão em curva sobre o complexo lagunar de Laguna, entregue pelo DNIT na duplicação da BR-101. 🏗️ Como os cabos seguram a pista? Dois mastros centrais de 63 metros de altura ancoram 60 cabos de aço (estais) que puxam o tabuleiro para cima e dispensam pilares no canal navegável. ⚓ O que sustenta tudo na água? Fundações profundas cravadas na rocha sob a lama da lagoa evitam que o peso da estrutura faça a ponte afundar com o tempo. 🚛 Por que isso importa? Acabou com filas quilométricas na antiga ponte de pista simples e manteve livre o canal de 200 metros para embarcações de grande porte.

Construída sobre o Canal de Laranjeiras na BR-101, a travessia catarinense combina traçado curvo e 60 cabos de aço tensionados para eliminar gargalos históricos no litoral sul.

Por que uma ponte em curva precisa de cabos tensionados no plano central?

Imagine tentar equilibrar uma régua curva segurando apenas pelas pontas: a tendência natural é ela tombar para o lado de fora da curva. Em pontes curvas, o peso dos carros e a força centrífuga geram um esforço de torção que tenta girar a pista como uma barra torcida.

Para neutralizar esse giro sem espalhar dezenas de colunas na água, os engenheiros adotaram um sistema estaiado de plano único central, fixado no canteiro que divide as pistas. Os cabos de aço tracionados puxam o tabuleiro para cima enquanto os mastros transferem toda essa carga verticalmente para as fundações, mantendo a pista nivelada.

Os estais trabalham sob tração e transferem as cargas do tabuleiro para os mastros centrais — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões exatas da Ponte Anita Garibaldi em Laguna?

Executada pelo consórcio Camargo Corrêa-M. Martins-Construbase sob supervisão do DNIT, a obra reúne números de grande porte para vencer quase três quilômetros sobre lâmina d’água e terrenos alagadiços.

Extensão total da travessia: alcança 2.830 metros de comprimento, divididos entre 2.430 metros de viadutos de acesso em concreto protendido e 400 metros no trecho central suspenso por cabos.

Vão central livre: possui 200 metros entre os dois mastros principais (com dois vãos laterais de 100 metros cada), garantindo passagem desimpedida para embarcações no canal navegável.

possui 200 metros entre os dois mastros principais (com dois vãos laterais de 100 metros cada), garantindo passagem desimpedida para embarcações no canal navegável. Altura dos mastros: as duas torres centrais de concreto armado atingem 63 metros acima do tabuleiro, altura equivalente a um prédio de cerca de 21 andares.

as duas torres centrais de concreto armado atingem 63 metros acima do tabuleiro, altura equivalente a um prédio de cerca de 21 andares. Sistema de estais: conta com 60 cabos de aço de alta resistência protegidos contra corrosão marinha (30 em cada mastro), dispostos em leque no eixo central da pista.

conta com 60 cabos de aço de alta resistência protegidos contra corrosão marinha (30 em cada mastro), dispostos em leque no eixo central da pista. Largura do tabuleiro: soma 24,1 metros, abrigando quatro faixas de rolamento (duas por sentido), acostamentos e barreiras de proteção lateral para o tráfego pesado da rodovia.

Como as fundações profundas seguram a ponte na lama da lagoa?

Apoiar milhares de toneladas de concreto sobre o fundo lodoso de uma lagoa seria como tentar fincar um guarda-sol na areia mole da praia. As camadas superiores do leito não oferecem atrito suficiente, então a equipe precisou perfurar o solo até encontrar rocha sã em profundidade.

Foram cravadas estacas escavadas de grande diâmetro encamisadas em aço, preenchendo os tubos com concreto armado até o embasamento rochoso. Assim, todo o peso transmitido pelos cabos e pelos mastros de 63 metros desce diretamente para a rocha firme, evitando que a ponte afunde.

Trecho da Estrutura Extensão / Métrica Solução Estrutural 🌉 Trecho Estaiado Central 400 m (vão livre de 200 m) 2 mastros de 63 m com 60 cabos de aço sustentando aduelas pré-moldadas 🛣️ Viadutos de Acesso 2.430 m somados nas duas margens Vigas pré-moldadas em concreto protendido apoiadas sobre pilares ⚓ Infraestrutura Submersa 2.830 m de extensão total Estacas profundas engastadas na rocha sob o leito da lagoa

Qual norma brasileira exige testes de vento e fadiga em pontes estaiadas?

Pontes esbeltas sobre áreas abertas do litoral sofrem ação constante de rajadas de vento e Maresia, por isso o projeto segue rigorosamente a ABNT NBR 7187 (projeto de pontes de concreto) e a ABNT NBR 6123 (forças devidas ao vento em edificações).

Essas normas exigem ensaios aerodinâmicos em túnel de vento e proteção tripla nos cabos de aço contra oxidação salina. Com isso, evita-se que os cabos vibrem perigosamente em dias de tempestade ou percam resistência ao longo de décadas de tráfego intenso.

A Ponte Anita Garibaldi tem 2.830 metros de extensão e atravessa o Canal de Laranjeiras, na BR-101 — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é indispensável acionar engenheiros especialistas em pontes e fundações?

Qualquer projeto de travessia sobre rios, áreas alagadas ou solos moles exige a atuação conjunta de um engenheiro estrutural especialista em pontes e de um engenheiro geotécnico para realizar sondagens de profundidade.

Não é um tipo de obra que admite soluções improvisadas porque terrenos encharcados escondem camadas instáveis capazes de provocar recalques diferenciais e trincas graves. Somente estudos geotécnicos e cálculos de esforço dinâmico garantem a segurança de quem atravessa a estrutura todos os dias.