UAI . Resumo da Lotofácil Resultado da Lotofácil 3834: concurso desta quinta (19/11) pode pagar R$ 2 milhões A estimativa para o novo concurso voltou ao patamar de R$ 2 milhões após uma aposta do Paraná acertar as 15 dezenas. Prêmio estimado R$ 2 milhões Concurso: 3834

3834 Data: quinta-feira, 19 de novembro

quinta-feira, 19 de novembro Horário: 21h

21h Local: Espaço da Sorte, em São Paulo

Espaço da Sorte, em São Paulo Apostas até: 20h

20h Último resultado: 02 — 03 — 04 — 07 — 08 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 22 — 24

02 — 03 — 04 — 07 — 08 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 22 — 24 Situação: prêmio principal distribuído no concurso anterior

A Lotofácil 3834 tem prêmio estimado em R$ 2 milhões para o sorteio desta quinta-feira, 19 de novembro. A extração acontece às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

No concurso anterior, uma aposta de Araucária, no Paraná, acertou as 15 dezenas e levou R$ 4.164.686,22. Com o prêmio principal distribuído, a estimativa para o novo concurso voltou ao patamar de R$ 2 milhões.

Aposta do Paraná ganhou R$ 4,16 milhões na Lotofácil 3833

O concurso 3833, realizado na quarta-feira (18), sorteou as dezenas:

02 — 03 — 04 — 07 — 08 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 22 — 24

Uma aposta de Araucária (PR) acertou os 15 números e recebeu R$ 4.164.686,22. Outras 385 apostas fizeram 14 acertos e ganharam R$ 2.093,27 cada.

O concurso anterior, de número 3832, havia terminado acumulado. Com o resultado de quarta-feira, o prêmio principal foi distribuído.

Leia também: [inserir URL do artigo anterior do Brasil 247].

Quando será o sorteio da Lotofácil 3834?

O sorteio está marcado para esta quinta-feira, 19 de novembro, às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

A transmissão pode ser acompanhada pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Quem quiser participar precisa registrar a aposta até as 20h, em uma casa lotérica credenciada ou pelo site Loterias Online.

Como apostar na Lotofácil?

Na Lotofácil, o jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima, com 15 dezenas, custa R$ 3,50.

A probabilidade de acertar os 15 números com uma aposta simples é de uma em 3.268.760.

O apostador também pode utilizar a Surpresinha, na qual o sistema seleciona os números automaticamente, ou a Teimosinha, que repete a mesma combinação em concursos consecutivos.

Quais são as faixas de premiação?

A Lotofácil paga prêmios para quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

No concurso 3833, o rateio informado foi:

15 acertos: uma aposta ganhadora, com R$ 4.164.686,22.

uma aposta ganhadora, com R$ 4.164.686,22. 14 acertos: 385 apostas ganhadoras, com R$ 2.093,27 cada.

385 apostas ganhadoras, com R$ 2.093,27 cada. 13 acertos: 13.075 apostas ganhadoras, com R$ 35,00 cada.

13.075 apostas ganhadoras, com R$ 35,00 cada. 12 acertos: 145.706 apostas ganhadoras, com R$ 14,00 cada.

145.706 apostas ganhadoras, com R$ 14,00 cada. 11 acertos: 785.384 apostas ganhadoras, com R$ 7,00 cada.

Últimos resultados da Lotofácil

Confira os concursos anteriores:

3833 (18/11): 02 — 03 — 04 — 07 — 08 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 22 — 24 — uma aposta ganhadora em Araucária (PR), com R$ 4.164.686,22.

02 — 03 — 04 — 07 — 08 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 22 — 24 — uma aposta ganhadora em Araucária (PR), com R$ 4.164.686,22. 3832 (17/11): 01 — 03 — 05 — 07 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 23 — acumulou.

01 — 03 — 05 — 07 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 23 — acumulou. 3831 (16/11): 02 — 04 — 05 — 06 — 09 — 10 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 21 — 23 — 24 — 25 — duas apostas ganhadoras, com R$ 696.133,39 cada.

02 — 04 — 05 — 06 — 09 — 10 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 21 — 23 — 24 — 25 — duas apostas ganhadoras, com R$ 696.133,39 cada. 3830 (15/11): 01 — 03 — 04 — 09 — 12 — 13 — 14 — 16 — 17 — 18 — 21 — 22 — 23 — 24 — 25 — uma aposta ganhadora em Caxias do Sul (RS), com R$ 5.969.456,29.

01 — 03 — 04 — 09 — 12 — 13 — 14 — 16 — 17 — 18 — 21 — 22 — 23 — 24 — 25 — uma aposta ganhadora em Caxias do Sul (RS), com R$ 5.969.456,29. 3829 (13/11): 01 — 02 — 04 — 06 — 09 — 10 — 13 — 15 — 16 — 18 — 19 — 20 — 22 — 23 — 24 — uma aposta ganhadora em Jundiaí (SP), com R$ 1.642.095,56.

O histórico completo está disponível no site oficial das Loterias Caixa.

Como resgatar o prêmio da Lotofácil?

O prazo para retirar um prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Valores de até R$ 2.428,79 podem ser recebidos em casas lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras vigentes.

Prêmios acima desse limite devem ser retirados em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. Valores superiores a R$ 10 mil têm prazo de pagamento de até dois dias úteis após a apresentação.

Resultado baseado nas informações fornecidas sobre os concursos da Caixa Econômica Federal. Consulte os canais oficiais para confirmar o resultado e o rateio.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento. Nunca aposte mais do que pode perder.