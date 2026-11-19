UAI . Resumo da Quina Resultado da Quina 7172: prêmio de R$ 1,1 milhão será sorteado nesta quinta (19/11) O concurso acontece nesta quinta-feira, às 21h, após o prêmio principal acumular no sorteio anterior. Prêmio estimado R$ 1,1 milhão Concurso: 7172

7172 Data: quinta-feira, 19 de novembro

quinta-feira, 19 de novembro Horário: 21h

21h Local: Espaço da Sorte, em São Paulo

Espaço da Sorte, em São Paulo Apostas até: 20h

20h Último resultado: 13 — 16 — 25 — 28 — 57

13 — 16 — 25 — 28 — 57 Situação: prêmio acumulado

A Quina 7172 será sorteada nesta quinta-feira, 19 de novembro, com prêmio estimado em R$ 1,1 milhão. O sorteio está previsto para as 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O valor ficou acumulado depois que nenhuma aposta acertou as cinco dezenas do concurso 7171, realizado na quarta-feira (18). Na terça, uma aposta de São José de Ribamar, no Maranhão, havia levado mais de R$ 14,5 milhões.

O que aconteceu no último sorteio da Quina?

O concurso 7171 sorteou as dezenas 13 — 16 — 25 — 28 — 57. Ninguém acertou os cinco números, e o prêmio principal acumulou para o concurso desta quinta-feira.

Nas demais faixas, 56 apostas acertaram quatro dezenas e receberam R$ 3.850,86 cada. Outras 58.621 apostas acertaram dois números e ganharam R$ 3,50 cada.

No concurso 7170, realizado na terça-feira (17), uma aposta de São José de Ribamar (MA) acertou as cinco dezenas e recebeu R$ 14.511.338,50.

Leia também: [inserir URL do artigo anterior do Brasil 247].

Quando será o sorteio da Quina 7172?

O sorteio da Quina 7172 acontece nesta quinta-feira, 19 de novembro, às 21h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

A extração pode ser acompanhada ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

As apostas podem ser registradas até as 20h, tanto nas lotéricas credenciadas quanto pelo site Loterias Online.

Como apostar na Quina?

Para participar da Quina, o jogador precisa escolher de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 3,00.

A probabilidade de acertar os cinco números com uma aposta mínima é de uma em 24.040.016.

Também existem duas opções para facilitar a participação:

Surpresinha: o sistema escolhe os números aleatoriamente.

o sistema escolhe os números aleatoriamente. Teimosinha: permite repetir a mesma aposta em concursos consecutivos.

Quais são as faixas de premiação da Quina?

A Quina distribui prêmios para apostas que acertam duas, três, quatro ou cinco dezenas.

5 acertos: faixa principal, dividida entre as apostas vencedoras.

faixa principal, dividida entre as apostas vencedoras. 4 acertos: segunda faixa.

segunda faixa. 3 acertos: terceira faixa.

terceira faixa. 2 acertos: quarta faixa.

No concurso 7171, cada aposta com quatro acertos recebeu R$ 3.850,86, enquanto a faixa de dois acertos pagou R$ 3,50 por aposta.

Últimos resultados da Quina

Confira os concursos mais recentes informados:

7171 (18/11): 13 — 16 — 25 — 28 — 57 — acumulou.

13 — 16 — 25 — 28 — 57 — acumulou. 7170 (17/11): 03 — 07 — 11 — 19 — 53 — uma aposta ganhadora em São José de Ribamar (MA), com R$ 14.511.338,50.

03 — 07 — 11 — 19 — 53 — uma aposta ganhadora em São José de Ribamar (MA), com R$ 14.511.338,50. 7169 (16/11): 35 — 41 — 44 — 59 — 80 — acumulou.

35 — 41 — 44 — 59 — 80 — acumulou. 7168 (15/11): 17 — 20 — 26 — 28 — 61 — acumulou.

17 — 20 — 26 — 28 — 61 — acumulou. 7167 (13/11): 05 — 09 — 25 — 39 — 69 — acumulou.

O histórico completo pode ser consultado no site oficial das Loterias Caixa.

Como resgatar o prêmio da Quina?

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras da instituição. Valores superiores devem ser recebidos em uma agência da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo original da aposta.

Para prêmios acima de R$ 10 mil, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apresentação na agência. O prazo para resgate é de 90 dias após o sorteio. Depois desse período, o valor não retirado é destinado ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Surpresinha e Teimosinha: como funcionam?

Na Surpresinha, o sistema escolhe automaticamente os números da aposta. Já a Teimosinha permite concorrer com a mesma combinação em vários concursos consecutivos, sem precisar registrar novamente o jogo a cada sorteio.

As regras e os serviços de aposta estão disponíveis no portal das Loterias Caixa.

Resultado baseado nas informações fornecidas sobre os concursos da Caixa Econômica Federal. Consulte os canais oficiais para confirmar o resultado e o rateio.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento. Nunca aposte mais do que pode perder.