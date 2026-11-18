PORTAL UAI · LOTERIAS UAI O Dia de Sorte 1351 tem prêmio estimado em R$ 1,5 milhão. O concurso reúne sete dezenas e o Mês da Sorte. 1 Prêmio estimado: R$ 1,5 milhão, após uma sequência de concursos sem ganhador na faixa principal

2 Horário: sorteio às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelo canal oficial da Caixa

3 Como apostar: escolha de 7 a 15 números entre 31 e um dos 12 meses do ano; aposta mínima de R$ 2,50

O Dia de Sorte 1351 tem prêmio estimado em R$ 1,5 milhão. O concurso está previsto para esta quarta-feira, 18 de novembro, e reúne duas possibilidades de premiação: os sete números sorteados e o Mês da Sorte.

Concursos anteriores terminaram sem ganhador principal

No concurso 1350, realizado em 17 de novembro, as dezenas sorteadas foram 05 — 06 — 07 — 15 — 22 — 26 — 31. O Mês da Sorte foi abril.

De acordo com o histórico apresentado, os concursos de 11 a 16 de novembro também terminaram sem ganhador dos sete números. No concurso 1349, a premiação acumulada informada era de R$ 861.195,02.

Quando será o sorteio do Dia de Sorte 1351?

O sorteio está previsto para as 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão poderá ser acompanhada pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como apostar no Dia de Sorte?

A aposta mínima custa R$ 2,50. O jogador escolhe de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e também seleciona um dos 12 meses do ano como Mês da Sorte.

Além das faixas relacionadas aos acertos numéricos, a modalidade oferece uma premiação específica para quem acerta o mês sorteado. A chance de acertar os sete números com a aposta simples é de 1 em 2.629.575.

As apostas podem ser feitas em lotéricas credenciadas ou pelo portal Loterias Caixa. Também estão disponíveis as opções Surpresinha e Teimosinha.

Quais são as faixas de premiação?

7 acertos: faixa principal;

faixa principal; 6 acertos: segunda faixa;

segunda faixa; 5 acertos: terceira faixa;

terceira faixa; 4 acertos: quarta faixa;

quarta faixa; Mês da Sorte: premiação para quem acertar o mês sorteado.

Últimos resultados do Dia de Sorte

1350 (17/11): 05 — 06 — 07 — 15 — 22 — 26 — 31 | Mês da Sorte: Abril;

05 — 06 — 07 — 15 — 22 — 26 — 31 | Mês da Sorte: Abril; 1349 (16/11): 05 — 07 — 08 — 13 — 17 — 22 — 24 | Mês da Sorte: Outubro;

05 — 07 — 08 — 13 — 17 — 22 — 24 | Mês da Sorte: Outubro; 1348 (15/11): 01 — 02 — 07 — 11 — 18 — 23 — 25 | Mês da Sorte: Fevereiro;

01 — 02 — 07 — 11 — 18 — 23 — 25 | Mês da Sorte: Fevereiro; 1347 (13/11): 02 — 05 — 07 — 09 — 14 — 15 — 25 | Mês da Sorte: Abril;

02 — 05 — 07 — 09 — 14 — 15 — 25 | Mês da Sorte: Abril; 1346 (12/11): 04 — 05 — 06 — 16 — 19 — 27 — 28 | Mês da Sorte: Novembro;

04 — 05 — 06 — 16 — 19 — 27 — 28 | Mês da Sorte: Novembro; 1345 (11/11): 06 — 10 — 13 — 17 — 20 — 22 — 29 | Mês da Sorte: Janeiro.

O histórico completo pode ser consultado no site oficial das Loterias Caixa.

Como receber o prêmio?

Os prêmios devem ser retirados em até 90 dias após o sorteio. Para valores maiores, o ganhador precisa comparecer a uma agência da Caixa com documento de identidade, CPF e comprovante original da aposta. Depois do prazo, o dinheiro não resgatado é destinado ao FIES.

Jogue com responsabilidade. Loteria é entretenimento: nunca aposte mais do que pode perder.