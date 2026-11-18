PORTAL UAI · LOTERIAS UAI A +Milionária 408 sorteia R$ 116 milhões nesta quarta-feira, 18 de novembro. O prêmio principal exige seis dezenas e dois trevos. 1 Prêmio estimado: R$ 116 milhões, acumulados após seis concursos sem ganhador na faixa principal

2 Horário: sorteio às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelo canal oficial da Caixa

3 Como apostar: escolha de 6 a 12 números entre 50 e de 2 a 6 trevos; a aposta mínima custa R$ 6,00

A +Milionária 408 chega a esta quarta-feira, 18 de novembro, com prêmio estimado em R$ 116 milhões. Para conquistar o valor principal, é necessário acertar as seis dezenas e os dois trevos sorteados.

Seis concursos sem ganhador da faixa principal

O concurso 407, realizado na sexta-feira (13), sorteou as dezenas 09 — 22 — 25 — 26 — 28 — 50 e os trevos 2 e 3. Nenhuma aposta acertou a combinação necessária para levar o prêmio principal.

O melhor resultado foi de uma aposta que acertou cinco dezenas e dois trevos, com premiação de R$ 277.348,32. De acordo com o histórico apresentado, a faixa principal não teve ganhador nos seis concursos anteriores verificados, do 402 ao 407.

Quando será o sorteio da +Milionária 408?

O sorteio está previsto para as 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão poderá ser acompanhada pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como apostar na +Milionária?

Na modalidade, o jogador escolhe de 6 a 12 números entre os 50 disponíveis e de 2 a 6 trevos entre os seis disponíveis. A aposta mínima, com seis dezenas e dois trevos, custa R$ 6,00.

A chance de acertar a combinação principal com a aposta mínima é de 1 em 238.360.500. A Surpresinha permite que o sistema escolha os números, enquanto a Teimosinha repete a mesma aposta em concursos consecutivos.

As apostas podem ser registradas até as 20h em lotéricas credenciadas ou pelo portal Loterias Caixa.

Quais são as faixas de premiação?

A +Milionária possui diferentes faixas, que consideram a quantidade de dezenas e trevos acertados. Entre as combinações premiadas estão:

6 dezenas + 2 trevos: prêmio principal;

prêmio principal; 6 dezenas + 1 ou nenhum trevo: segunda faixa;

segunda faixa; 5 dezenas + 2 trevos: terceira faixa;

terceira faixa; 5 dezenas + 1 ou nenhum trevo: quarta faixa;

quarta faixa; 4 dezenas + 2 trevos: quinta faixa;

quinta faixa; 4 dezenas + 1 ou nenhum trevo: sexta faixa;

sexta faixa; 3 dezenas + 2 trevos: sétima faixa;

sétima faixa; 3 dezenas + 1 trevo: oitava faixa;

oitava faixa; 2 dezenas + 2 trevos: nona faixa;

nona faixa; 2 dezenas + 1 trevo: décima faixa.

Últimos resultados da +Milionária

407 (13/11): 09 — 22 — 25 — 26 — 28 — 50 | Trevos: 2 e 3;

09 — 22 — 25 — 26 — 28 — 50 | Trevos: 2 e 3; 406 (11/11): 03 — 06 — 14 — 26 — 36 — 42 | Trevos: 3 e 5;

03 — 06 — 14 — 26 — 36 — 42 | Trevos: 3 e 5; 405 (06/11): 01 — 15 — 21 — 32 — 34 — 41 | Trevos: 3 e 4;

01 — 15 — 21 — 32 — 34 — 41 | Trevos: 3 e 4; 404 (04/11): 07 — 15 — 29 — 30 — 33 — 39 | Trevos: 1 e 3;

07 — 15 — 29 — 30 — 33 — 39 | Trevos: 1 e 3; 403 (30/10): 16 — 20 — 21 — 29 — 41 — 50 | Trevos: 1 e 6;

16 — 20 — 21 — 29 — 41 — 50 | Trevos: 1 e 6; 402 (29/10): 06 — 07 — 13 — 35 — 36 — 43 | Trevos: 3 e 5.

O histórico completo está disponível no site oficial das Loterias Caixa.

Como resgatar o prêmio?

Os ganhadores têm 90 dias após o sorteio para retirar os valores. Prêmios acima do limite de pagamento em lotéricas precisam ser resgatados em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original da aposta.

O que fazer se ganhar R$ 116 milhões?

O primeiro cuidado é preservar o comprovante da aposta e evitar divulgar informações sobre o prêmio. O ganhador deve procurar uma agência da Caixa com documento de identidade e CPF para iniciar o processo de resgate. O pagamento segue os procedimentos de conferência e validação da instituição.

Jogue com responsabilidade. Loteria é entretenimento: nunca aposte mais do que pode perder.