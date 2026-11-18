PORTAL UAI · LOTERIAS UAI A Lotofácil 3833 tem prêmio estimado em R$ 5 milhões nesta quarta-feira, 18 de novembro, depois que o concurso anterior acumulou. 1 Prêmio estimado: R$ 5 milhões; ninguém acertou os 15 números no concurso 3832

2 Horário: sorteio às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelo canal oficial da Caixa

3 Como apostar: até as 20h, pelo site Loterias Caixa ou em qualquer lotérica credenciada

A Lotofácil 3833 será sorteada nesta quarta-feira, 18 de novembro, com prêmio estimado em R$ 5 milhões. A premiação acumulou depois que ninguém acertou os 15 números no concurso anterior, realizado na terça-feira (17).

Por que o prêmio da Lotofácil acumulou?

O concurso 3832 sorteou as dezenas 01 — 03 — 05 — 07 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 23. Nenhuma aposta acertou os 15 números.

Apesar de não haver ganhador na faixa principal, 163 apostas fizeram 14 acertos e receberam R$ 1.896,35 cada. Antes disso, a modalidade havia registrado ganhadores em quatro concursos consecutivos, incluindo uma aposta de Caxias do Sul (RS), que levou R$ 5.969.456,29 no concurso 3830.

Quando será o sorteio da Lotofácil 3833?

O sorteio está previsto para as 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão será feita pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como apostar na Lotofácil?

Para participar, o jogador deve marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima, com 15 dezenas, custa R$ 3,50.

Com o jogo simples, a probabilidade de acertar os 15 números é de 1 em 3.268.760. A Surpresinha permite deixar a escolha dos números para o sistema, enquanto a Teimosinha repete a mesma aposta por vários concursos.

As apostas podem ser registradas até as 20h em uma lotérica credenciada ou pelo portal Loterias Caixa.

Quais são as faixas de premiação?

A Lotofácil premia apostas que acertam de 11 a 15 números. No concurso 3832, os valores e ganhadores informados foram:

15 acertos: ninguém ganhou; prêmio acumulado;

ninguém ganhou; prêmio acumulado; 14 acertos: 163 apostas, com R$ 1.896,35 cada;

163 apostas, com R$ 1.896,35 cada; 13 acertos: 6.763 apostas, com R$ 35 cada;

6.763 apostas, com R$ 35 cada; 12 acertos: 89.989 apostas, com R$ 14 cada;

89.989 apostas, com R$ 14 cada; 11 acertos: 500.962 apostas, com R$ 7 cada.

Últimos resultados da Lotofácil

3832 (17/11): 01 — 03 — 05 — 07 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 23;

01 — 03 — 05 — 07 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 23; 3831 (16/11): 02 — 04 — 05 — 06 — 09 — 10 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 21 — 23 — 24 — 25;

02 — 04 — 05 — 06 — 09 — 10 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 21 — 23 — 24 — 25; 3830 (15/11): 01 — 03 — 04 — 09 — 12 — 13 — 14 — 16 — 17 — 18 — 21 — 22 — 23 — 24 — 25;

01 — 03 — 04 — 09 — 12 — 13 — 14 — 16 — 17 — 18 — 21 — 22 — 23 — 24 — 25; 3829 (13/11): 01 — 02 — 04 — 06 — 09 — 10 — 13 — 15 — 16 — 18 — 19 — 20 — 22 — 23 — 24;

01 — 02 — 04 — 06 — 09 — 10 — 13 — 15 — 16 — 18 — 19 — 20 — 22 — 23 — 24; 3828 (12/11): 03 — 05 — 07 — 08 — 11 — 13 — 14 — 15 — 18 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 25;

03 — 05 — 07 — 08 — 11 — 13 — 14 — 15 — 18 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 25; 3827 (11/11): 01 — 02 — 04 — 05 — 06 — 10 — 11 — 13 — 15 — 16 — 18 — 20 — 21 — 22 — 23.

Os resultados anteriores estão disponíveis no site das Loterias Caixa.

Como resgatar o prêmio?

O ganhador tem 90 dias após o sorteio para retirar o prêmio. Valores de até R$ 2.428,79 podem ser recebidos em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras de pagamento. Acima desse limite, o resgate deve ser feito em uma agência, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e comprovante original da aposta.

Depois do prazo de 90 dias, os valores não retirados são destinados ao FIES.

Jogue com responsabilidade. Loteria é entretenimento: nunca aposte mais do que pode perder.