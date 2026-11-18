A Quina 7170 premiou uma aposta de São José de Ribamar, no Maranhão, com R$ 14.511.338,50. O concurso foi realizado na terça-feira, 17 de novembro.
- 1Dezenas sorteadas: 03 — 07 — 11 — 19 — 53
- 2Ganhador: uma aposta de São José de Ribamar (MA) acertou as cinco dezenas e recebeu R$ 14.511.338,50
- 3Rateio: 228 apostas fizeram quatro acertos e receberam R$ 2.220,50 cada; 10.665 fizeram três e ganharam R$ 45,21; 164.957 fizeram dois e receberam R$ 2,92
Uma aposta de São José de Ribamar, no Maranhão, acertou as cinco dezenas da Quina 7170, sorteada na terça-feira, 17 de novembro, e levou o prêmio de R$ 14.511.338,50. O resultado encerrou uma sequência de cinco concursos consecutivos sem ganhador na faixa principal.
Quais foram as dezenas sorteadas na Quina 7170?
Os números sorteados foram:
03 — 07 — 11 — 19 — 53
O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, pela Caixa Econômica Federal. A arrecadação do concurso foi de R$ 11.010.861,00.
Quem ganhou o prêmio principal?
A faixa principal teve uma aposta ganhadora, registrada em São José de Ribamar, na região metropolitana de São Luís, no Maranhão. Segundo as informações fornecidas, o jogo foi simples, com cinco números, registrado na lotérica Vitória.
A vitória encerrou o período de acumulação iniciado no concurso 7165, de 11 de novembro. Até então, cinco sorteios consecutivos haviam terminado sem acertador das cinco dezenas.
Rateio da Quina 7170: quanto cada faixa pagou?
Além do prêmio principal, outras apostas foram contempladas nas faixas de quatro, três e dois acertos. Confira a distribuição:
- 5 acertos: 1 aposta ganhadora, com R$ 14.511.338,50;
- 4 acertos: 228 apostas ganhadoras, com R$ 2.220,50 cada;
- 3 acertos: 10.665 apostas ganhadoras, com R$ 45,21 cada;
- 2 acertos: 164.957 apostas ganhadoras, com R$ 2,92 cada.
O que acontece no próximo concurso?
Com o prêmio principal entregue, a estimativa informada para a Quina 7171 é de R$ 600 mil. O próximo sorteio está previsto para quarta-feira, 18 de novembro, às 21h.
As apostas podem ser feitas em casas lotéricas credenciadas ou pelo portal Loterias Caixa, dentro do horário estabelecido pela instituição.
Últimos resultados da Quina
- 7170 (17/11): 03 — 07 — 11 — 19 — 53 — 1 ganhador;
- 7169 (16/11): 35 — 41 — 44 — 59 — 80 — acumulou;
- 7168 (15/11): 17 — 20 — 26 — 28 — 61 — acumulou;
- 7167 (13/11): 05 — 09 — 25 — 39 — 69 — acumulou;
- 7166 (12/11): 19 — 31 — 61 — 67 — 69 — acumulou;
- 7165 (11/11): 47 — 57 — 58 — 74 — 77 — acumulou.
O histórico completo pode ser consultado no site oficial das Loterias Caixa.
Como resgatar o prêmio da Quina?
O prazo para resgatar o prêmio é de 90 dias após a realização do sorteio. Valores de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras de pagamento. Acima de R$ 2.428,80, o ganhador precisa comparecer a uma agência com documento de identidade, CPF e comprovante original da aposta.
Para valores superiores a R$ 10 mil, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apresentação dos documentos e a validação do prêmio. Depois de 90 dias, o valor não retirado é destinado ao FIES.
Jogue com responsabilidade. Loteria é entretenimento: nunca aposte mais do que pode perder.