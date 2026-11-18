PORTAL UAI · LOTERIAS UAI A Quina 7170 premiou uma aposta de São José de Ribamar, no Maranhão, com R$ 14.511.338,50. O concurso foi realizado na terça-feira, 17 de novembro. 1 Dezenas sorteadas: 03 — 07 — 11 — 19 — 53

2 Ganhador: uma aposta de São José de Ribamar (MA) acertou as cinco dezenas e recebeu R$ 14.511.338,50

3 Rateio: 228 apostas fizeram quatro acertos e receberam R$ 2.220,50 cada; 10.665 fizeram três e ganharam R$ 45,21; 164.957 fizeram dois e receberam R$ 2,92

Uma aposta de São José de Ribamar, no Maranhão, acertou as cinco dezenas da Quina 7170, sorteada na terça-feira, 17 de novembro, e levou o prêmio de R$ 14.511.338,50. O resultado encerrou uma sequência de cinco concursos consecutivos sem ganhador na faixa principal.

Quais foram as dezenas sorteadas na Quina 7170?

Os números sorteados foram:

03 — 07 — 11 — 19 — 53

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, pela Caixa Econômica Federal. A arrecadação do concurso foi de R$ 11.010.861,00.

Quem ganhou o prêmio principal?

A faixa principal teve uma aposta ganhadora, registrada em São José de Ribamar, na região metropolitana de São Luís, no Maranhão. Segundo as informações fornecidas, o jogo foi simples, com cinco números, registrado na lotérica Vitória.

A vitória encerrou o período de acumulação iniciado no concurso 7165, de 11 de novembro. Até então, cinco sorteios consecutivos haviam terminado sem acertador das cinco dezenas.

Rateio da Quina 7170: quanto cada faixa pagou?

Além do prêmio principal, outras apostas foram contempladas nas faixas de quatro, três e dois acertos. Confira a distribuição:

5 acertos: 1 aposta ganhadora, com R$ 14.511.338,50;

1 aposta ganhadora, com R$ 14.511.338,50; 4 acertos: 228 apostas ganhadoras, com R$ 2.220,50 cada;

228 apostas ganhadoras, com R$ 2.220,50 cada; 3 acertos: 10.665 apostas ganhadoras, com R$ 45,21 cada;

10.665 apostas ganhadoras, com R$ 45,21 cada; 2 acertos: 164.957 apostas ganhadoras, com R$ 2,92 cada.

O que acontece no próximo concurso?

Com o prêmio principal entregue, a estimativa informada para a Quina 7171 é de R$ 600 mil. O próximo sorteio está previsto para quarta-feira, 18 de novembro, às 21h.

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas credenciadas ou pelo portal Loterias Caixa, dentro do horário estabelecido pela instituição.

Últimos resultados da Quina

7170 (17/11): 03 — 07 — 11 — 19 — 53 — 1 ganhador;

03 — 07 — 11 — 19 — 53 — 1 ganhador; 7169 (16/11): 35 — 41 — 44 — 59 — 80 — acumulou;

35 — 41 — 44 — 59 — 80 — acumulou; 7168 (15/11): 17 — 20 — 26 — 28 — 61 — acumulou;

17 — 20 — 26 — 28 — 61 — acumulou; 7167 (13/11): 05 — 09 — 25 — 39 — 69 — acumulou;

05 — 09 — 25 — 39 — 69 — acumulou; 7166 (12/11): 19 — 31 — 61 — 67 — 69 — acumulou;

19 — 31 — 61 — 67 — 69 — acumulou; 7165 (11/11): 47 — 57 — 58 — 74 — 77 — acumulou.

O histórico completo pode ser consultado no site oficial das Loterias Caixa.

Como resgatar o prêmio da Quina?

O prazo para resgatar o prêmio é de 90 dias após a realização do sorteio. Valores de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras de pagamento. Acima de R$ 2.428,80, o ganhador precisa comparecer a uma agência com documento de identidade, CPF e comprovante original da aposta.

Para valores superiores a R$ 10 mil, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apresentação dos documentos e a validação do prêmio. Depois de 90 dias, o valor não retirado é destinado ao FIES.

Jogue com responsabilidade. Loteria é entretenimento: nunca aposte mais do que pode perder.