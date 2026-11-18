PORTAL UAI · LOTERIAS UAI A Quina 7171 pode pagar R$ 600 mil nesta quarta-feira, 18 de novembro. O sorteio está previsto para as 21h, em São Paulo. 1 Prêmio estimado: R$ 600 mil, após uma aposta do Maranhão acertar as cinco dezenas do concurso 7170

2 Horário: sorteio às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelo canal oficial da Caixa

3 Como apostar: até as 20h, pelo site Loterias Caixa ou em casas lotéricas credenciadas

A Quina 7171 será sorteada nesta quarta-feira, 18 de novembro, com prêmio estimado em R$ 600 mil. O concurso acontece às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e marca o início de uma nova disputa depois que uma aposta do Maranhão acertou as cinco dezenas na rodada anterior.

O que aconteceu no concurso anterior da Quina?

O concurso 7170, realizado na terça-feira (17), terminou com uma aposta ganhadora na faixa principal. O jogo registrado em São José de Ribamar, no Maranhão, acertou as dezenas 03, 07, 11, 19 e 53 e recebeu R$ 14.511.338,50.

O resultado encerrou uma sequência de cinco concursos sem ganhador dos cinco números, iniciada no concurso 7165. Com a premiação principal entregue, a estimativa para o concurso 7171 voltou ao valor de R$ 600 mil.

Quando será o sorteio da Quina 7171?

O sorteio está previsto para as 21h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão poderá ser acompanhada pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como apostar na Quina

Na Quina, o jogador escolhe de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 3,00.

A probabilidade de acertar os cinco números com uma aposta mínima é de 1 em 24.040.016. Também é possível utilizar a Surpresinha, quando o sistema escolhe os números, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta em concursos consecutivos.

As apostas podem ser feitas até as 20h pelo portal Loterias Caixa ou em casas lotéricas credenciadas.

Como funciona a premiação da Quina?

A modalidade distribui prêmios para quem acerta dois, três, quatro ou cinco dezenas. No concurso 7170, os valores pagos foram:

5 acertos: 1 aposta ganhadora, com R$ 14.511.338,50;

1 aposta ganhadora, com R$ 14.511.338,50; 4 acertos: 228 apostas ganhadoras, com R$ 2.220,50 cada;

228 apostas ganhadoras, com R$ 2.220,50 cada; 3 acertos: 10.665 apostas ganhadoras, com R$ 45,21 cada;

10.665 apostas ganhadoras, com R$ 45,21 cada; 2 acertos: 164.957 apostas ganhadoras, com R$ 2,92 cada.

Últimos resultados da Quina

7170 (17/11): 03 — 07 — 11 — 19 — 53;

03 — 07 — 11 — 19 — 53; 7169 (16/11): 35 — 41 — 44 — 59 — 80;

35 — 41 — 44 — 59 — 80; 7168 (15/11): 17 — 20 — 26 — 28 — 61;

17 — 20 — 26 — 28 — 61; 7167 (13/11): 05 — 09 — 25 — 39 — 69;

05 — 09 — 25 — 39 — 69; 7166 (12/11): 19 — 31 — 61 — 67 — 69.

O histórico completo pode ser consultado no site oficial das Loterias Caixa.

Como receber o prêmio da Quina?

Os prêmios podem ser resgatados dentro do prazo de 90 dias após o sorteio. Valores de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras da modalidade. Prêmios superiores exigem atendimento em uma agência, com documento de identidade, CPF e comprovante original da aposta.

Valores acima de R$ 10 mil têm prazo de pagamento de até dois dias úteis após a apresentação na agência. Depois de 90 dias, os valores não resgatados são destinados ao FIES.

Jogue com responsabilidade. Loteria é entretenimento: nunca aposte mais do que pode perder.