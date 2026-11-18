A Quina 7171 pode pagar R$ 600 mil nesta quarta-feira, 18 de novembro. O sorteio está previsto para as 21h, em São Paulo.
- 1Prêmio estimado: R$ 600 mil, após uma aposta do Maranhão acertar as cinco dezenas do concurso 7170
- 2Horário: sorteio às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelo canal oficial da Caixa
- 3Como apostar: até as 20h, pelo site Loterias Caixa ou em casas lotéricas credenciadas
A Quina 7171 será sorteada nesta quarta-feira, 18 de novembro, com prêmio estimado em R$ 600 mil. O concurso acontece às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e marca o início de uma nova disputa depois que uma aposta do Maranhão acertou as cinco dezenas na rodada anterior.
O que aconteceu no concurso anterior da Quina?
O concurso 7170, realizado na terça-feira (17), terminou com uma aposta ganhadora na faixa principal. O jogo registrado em São José de Ribamar, no Maranhão, acertou as dezenas 03, 07, 11, 19 e 53 e recebeu R$ 14.511.338,50.
O resultado encerrou uma sequência de cinco concursos sem ganhador dos cinco números, iniciada no concurso 7165. Com a premiação principal entregue, a estimativa para o concurso 7171 voltou ao valor de R$ 600 mil.
Quando será o sorteio da Quina 7171?
O sorteio está previsto para as 21h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão poderá ser acompanhada pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
Como apostar na Quina
Na Quina, o jogador escolhe de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 3,00.
A probabilidade de acertar os cinco números com uma aposta mínima é de 1 em 24.040.016. Também é possível utilizar a Surpresinha, quando o sistema escolhe os números, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta em concursos consecutivos.
As apostas podem ser feitas até as 20h pelo portal Loterias Caixa ou em casas lotéricas credenciadas.
Como funciona a premiação da Quina?
A modalidade distribui prêmios para quem acerta dois, três, quatro ou cinco dezenas. No concurso 7170, os valores pagos foram:
- 5 acertos: 1 aposta ganhadora, com R$ 14.511.338,50;
- 4 acertos: 228 apostas ganhadoras, com R$ 2.220,50 cada;
- 3 acertos: 10.665 apostas ganhadoras, com R$ 45,21 cada;
- 2 acertos: 164.957 apostas ganhadoras, com R$ 2,92 cada.
Últimos resultados da Quina
- 7170 (17/11): 03 — 07 — 11 — 19 — 53;
- 7169 (16/11): 35 — 41 — 44 — 59 — 80;
- 7168 (15/11): 17 — 20 — 26 — 28 — 61;
- 7167 (13/11): 05 — 09 — 25 — 39 — 69;
- 7166 (12/11): 19 — 31 — 61 — 67 — 69.
O histórico completo pode ser consultado no site oficial das Loterias Caixa.
Como receber o prêmio da Quina?
Os prêmios podem ser resgatados dentro do prazo de 90 dias após o sorteio. Valores de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras da modalidade. Prêmios superiores exigem atendimento em uma agência, com documento de identidade, CPF e comprovante original da aposta.
Valores acima de R$ 10 mil têm prazo de pagamento de até dois dias úteis após a apresentação na agência. Depois de 90 dias, os valores não resgatados são destinados ao FIES.
Jogue com responsabilidade. Loteria é entretenimento: nunca aposte mais do que pode perder.