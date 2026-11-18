PORTAL UAI · LOTERIAS UAI A Lotomania 3001 pode pagar R$ 1,2 milhão nesta quarta-feira, 18 de novembro. O prêmio acumulou no concurso anterior. 1 Prêmio estimado: R$ 1,2 milhão; no concurso 3000, cinco apostas acertaram 19 números, mas ninguém fez 20 pontos

2 Horário: sorteio às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelo canal oficial da Caixa

3 Como apostar: escolha 50 números entre 00 e 99; a aposta custa R$ 3,00 e pode ser feita até as 20h

A Lotomania 3001 tem prêmio estimado em R$ 1,2 milhão nesta quarta-feira, 18 de novembro. A premiação acumulou no concurso anterior, quando ninguém acertou os 20 números sorteados.

O que aconteceu no concurso 3000?

Na segunda-feira (16), a Lotomania realizou o concurso 3000. Nenhuma aposta acertou os 20 números, e o prêmio principal acumulou. Na faixa de 19 acertos, cinco apostas receberam R$ 32.997,24 cada.

O histórico recente também registra dois ganhadores na faixa principal do concurso 2999, realizado em 13 de novembro. As apostas vencedoras foram registradas em São Bernardo do Campo e São Paulo, ambas no estado de São Paulo.

Quando será o sorteio da Lotomania 3001?

O sorteio está previsto para as 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão será feita pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como apostar na Lotomania?

Na Lotomania, o jogador escolhe exatamente 50 números entre os 100 disponíveis, de 00 a 99. A aposta custa R$ 3,00.

A modalidade premia quem acerta 20, 19, 18, 17, 16 ou 15 números. Também existe uma faixa especial para quem não acerta nenhuma dezena. A probabilidade de acertar os 20 números é de 1 em 11.372.635.

As apostas podem ser registradas até as 20h em casas lotéricas ou pelo portal Loterias Caixa. A Surpresinha e a Teimosinha também estão disponíveis.

Quais são as faixas de premiação?

O concurso 3000 apresentou os seguintes valores nas faixas de premiação informadas:

20 acertos: prêmio principal, acumulado;

prêmio principal, acumulado; 19 acertos: R$ 32.997,24 por aposta;

R$ 32.997,24 por aposta; 18 acertos: R$ 3.222,39 por aposta;

R$ 3.222,39 por aposta; 17 acertos: R$ 318,26 por aposta;

R$ 318,26 por aposta; 16 acertos: R$ 47,36 por aposta;

R$ 47,36 por aposta; 15 acertos: R$ 11,46 por aposta;

R$ 11,46 por aposta; 0 acertos: faixa especial da modalidade.

Últimos resultados da Lotomania

3000 (16/11): 00 — 05 — 07 — 11 — 19 — 21 — 24 — 36 — 37 — 38 — 46 — 48 — 59 — 69 — 74 — 75 — 81 — 92 — 95 — 99;

00 — 05 — 07 — 11 — 19 — 21 — 24 — 36 — 37 — 38 — 46 — 48 — 59 — 69 — 74 — 75 — 81 — 92 — 95 — 99; 2999 (13/11): 01 — 02 — 05 — 08 — 14 — 17 — 24 — 32 — 37 — 41 — 44 — 55 — 58 — 59 — 71 — 74 — 76 — 79 — 80 — 92;

01 — 02 — 05 — 08 — 14 — 17 — 24 — 32 — 37 — 41 — 44 — 55 — 58 — 59 — 71 — 74 — 76 — 79 — 80 — 92; 2998 (11/11): 01 — 08 — 18 — 25 — 26 — 28 — 34 — 40 — 44 — 49 — 50 — 52 — 54 — 72 — 78 — 80 — 81 — 82 — 85 — 94;

01 — 08 — 18 — 25 — 26 — 28 — 34 — 40 — 44 — 49 — 50 — 52 — 54 — 72 — 78 — 80 — 81 — 82 — 85 — 94; 2997 (09/11): 03 — 09 — 10 — 11 — 13 — 17 — 21 — 30 — 34 — 35 — 39 — 45 — 70 — 73 — 76 — 78 — 79 — 81 — 82 — 98;

03 — 09 — 10 — 11 — 13 — 17 — 21 — 30 — 34 — 35 — 39 — 45 — 70 — 73 — 76 — 78 — 79 — 81 — 82 — 98; 2996 (06/11): 11 — 13 — 16 — 25 — 29 — 34 — 35 — 36 — 39 — 40 — 49 — 63 — 66 — 76 — 77 — 83 — 90 — 92 — 93 — 95;

11 — 13 — 16 — 25 — 29 — 34 — 35 — 36 — 39 — 40 — 49 — 63 — 66 — 76 — 77 — 83 — 90 — 92 — 93 — 95; 2995 (04/11): 04 — 12 — 19 — 20 — 23 — 26 — 31 — 33 — 40 — 49 — 51 — 58 — 61 — 66 — 68 — 74 — 75 — 83 — 85 — 92.

O histórico completo está disponível no site das Loterias Caixa.

Como resgatar o prêmio?

O prazo para retirar qualquer prêmio é de 90 dias após o sorteio. Valores maiores que o limite de pagamento em lotéricas precisam ser resgatados em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original da aposta.

Jogue com responsabilidade. Loteria é entretenimento: nunca aposte mais do que pode perder.