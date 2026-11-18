PORTAL UAI · LOTERIAS UAI A Dupla Sena 3034 oferece prêmio estimado em R$ 14 milhões nesta quarta-feira, 18 de novembro. Cada aposta participa de dois sorteios. 1 Prêmio estimado: R$ 14 milhões; ninguém acertou as seis dezenas nos dois sorteios do concurso 3033

2 Horário: sorteio às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelo canal oficial da Caixa

3 Como apostar: escolha de 6 a 15 números entre 50; a aposta mínima custa R$ 3,00 e dá direito a dois sorteios

A Dupla Sena 3034 será sorteada nesta quarta-feira, 18 de novembro, com prêmio estimado em R$ 14 milhões. A modalidade oferece duas oportunidades de ganhar em cada concurso, pois realiza dois sorteios com a mesma aposta.

Por que a Dupla Sena acumulou?

No concurso 3033, realizado na segunda-feira (16), foram sorteadas as dezenas 21 — 23 — 28 — 31 — 44 — 46 no primeiro sorteio e 13 — 16 — 27 — 30 — 36 — 39 no segundo.

Ninguém acertou as seis dezenas em nenhuma das duas rodadas. Apesar disso, 12 apostas fizeram cinco acertos no primeiro sorteio e receberam R$ 11.483,69 cada. No segundo, 27 apostas acertaram cinco números e ganharam R$ 4.593,47 cada.

Quando será o sorteio da Dupla Sena 3034?

O sorteio está previsto para as 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão poderá ser acompanhada pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como apostar na Dupla Sena?

O jogador escolhe de 6 a 15 números entre os 50 disponíveis. A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 3,00.

Com a mesma aposta, o participante concorre nos dois sorteios realizados no concurso. A chance de acertar as seis dezenas com a aposta mínima é de 1 em 15.890.700 em cada sorteio.

As apostas podem ser feitas até as 20h em lotéricas credenciadas ou pelo portal Loterias Caixa. Também estão disponíveis a Surpresinha e a Teimosinha.

Quais são as faixas de premiação?

A Dupla Sena distribui prêmios para quem acerta três, quatro, cinco ou seis dezenas em qualquer um dos dois sorteios.

6 acertos: prêmio principal em cada sorteio;

prêmio principal em cada sorteio; 5 acertos: segunda faixa de premiação;

segunda faixa de premiação; 4 acertos: terceira faixa de premiação;

terceira faixa de premiação; 3 acertos: quarta faixa de premiação.

No concurso 3033, as faixas de cinco acertos pagaram R$ 11.483,69 no primeiro sorteio e R$ 4.593,47 no segundo. Para quatro acertos, os valores foram R$ 143,30 e R$ 119,58, respectivamente. Na faixa de três acertos, os pagamentos foram de R$ 3,38 e R$ 3,12.

Últimos resultados da Dupla Sena

3033 (16/11): 1º sorteio: 21 — 23 — 28 — 31 — 44 — 46 | 2º sorteio: 13 — 16 — 27 — 30 — 36 — 39;

1º sorteio: 21 — 23 — 28 — 31 — 44 — 46 | 2º sorteio: 13 — 16 — 27 — 30 — 36 — 39; 3032 (13/11): 1º sorteio: 09 — 26 — 41 — 43 — 46 — 47 | 2º sorteio: 09 — 13 — 35 — 37 — 39 — 49;

1º sorteio: 09 — 26 — 41 — 43 — 46 — 47 | 2º sorteio: 09 — 13 — 35 — 37 — 39 — 49; 3031 (11/11): 1º sorteio: 13 — 16 — 18 — 21 — 27 — 28 | 2º sorteio: 03 — 11 — 16 — 18 — 32 — 37;

1º sorteio: 13 — 16 — 18 — 21 — 27 — 28 | 2º sorteio: 03 — 11 — 16 — 18 — 32 — 37; 3030 (09/11): 1º sorteio: 07 — 08 — 18 — 24 — 31 — 37 | 2º sorteio: 15 — 16 — 17 — 21 — 29 — 30.

O histórico completo pode ser consultado no site oficial das Loterias Caixa.

Como resgatar o prêmio?

O ganhador tem 90 dias para retirar o valor. Prêmios acima do limite de pagamento em lotéricas devem ser resgatados em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original da aposta.

Jogue com responsabilidade. Loteria é entretenimento: nunca aposte mais do que pode perder.nca aposte mais do que pode perder.