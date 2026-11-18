PORTAL UAI · LOTERIAS UAI O Super Sete 924 tem prêmio estimado em R$ 550 mil nesta quarta-feira, 18 de novembro. Para ganhar a faixa principal, é preciso acertar as sete colunas. 1 Prêmio estimado: R$ 550 mil, acumulados após três concursos sem ganhador na faixa principal

2 Horário: sorteio às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelo canal oficial da Caixa

3 Como apostar: escolha um dígito de 0 a 9 em cada uma das sete colunas; a aposta mínima custa R$ 3,00

O Super Sete 924 tem prêmio estimado em R$ 550 mil nesta quarta-feira, 18 de novembro. Para conquistar a faixa principal, o jogador precisa acertar os sete dígitos sorteados, respeitando a ordem das colunas.

O que aconteceu no concurso anterior?

No concurso 923, realizado na segunda-feira (16), os números sorteados nas sete colunas foram 2 — 4 — 0 — 6 — 9 — 4 — 1. Nenhuma aposta acertou todas as colunas.

Apesar disso, duas apostas acertaram seis colunas e receberam R$ 8.832,41 cada. O concurso 922, realizado em 13 de novembro, também terminou sem ganhador na faixa principal.

Quando será o sorteio do Super Sete 924?

O sorteio está previsto para as 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão será disponibilizada pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como apostar no Super Sete?

O volante tem sete colunas, cada uma com números de 0 a 9. Na aposta simples, o participante escolhe um dígito por coluna. O valor mínimo é de R$ 3,00.

A probabilidade de acertar os sete dígitos com a aposta mínima é de 1 em 10.000.000. Também é possível marcar mais de um número por coluna, aumentando o valor da aposta e as possibilidades de acerto.

As apostas podem ser feitas até as 20h em casas lotéricas ou pelo portal Loterias Caixa. A modalidade também oferece Surpresinha e Teimosinha.

Quais são as faixas de premiação?

O Super Sete paga prêmios para quem acerta de três a sete colunas. No concurso 923, os valores informados foram:

7 colunas: prêmio principal;

prêmio principal; 6 colunas: R$ 8.832,41 por aposta;

R$ 8.832,41 por aposta; 5 colunas: R$ 600,84 por aposta;

R$ 600,84 por aposta; 4 colunas: R$ 53,01 por aposta;

R$ 53,01 por aposta; 3 colunas: R$ 6,00 por aposta.

Últimos resultados do Super Sete

923 (16/11): 2 — 4 — 0 — 6 — 9 — 4 — 1;

2 — 4 — 0 — 6 — 9 — 4 — 1; 922 (13/11): 6 — 9 — 1 — 5 — 5 — 2 — 8;

6 — 9 — 1 — 5 — 5 — 2 — 8; 921 (11/11): 1 — 1 — 9 — 7 — 2 — 6 — 0.

O histórico completo pode ser consultado no site oficial das Loterias Caixa.

Como resgatar o prêmio?

O prazo para retirar o prêmio é de 90 dias após o sorteio. Para valores que exigem atendimento presencial, o ganhador deve comparecer a uma agência da Caixa com documento de identidade, CPF e comprovante original da aposta.

Jogue com responsabilidade. Loteria é entretenimento: nunca aposte mais do que pode perder.