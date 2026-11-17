O resultado do Dia de Sorte 1350, realizado nesta terça-feira, 17 de novembro de 2026, é aguardado pelos apostadores que concorrem às faixas de premiação da modalidade. O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, e a Caixa Econômica Federal ainda precisa concluir a apuração para divulgar o rateio oficial.

Quais foram as dezenas do Dia de Sorte 1350?

Confira os sete números do concurso 1350 após a confirmação oficial:

05 – 31 – 06 – 15 – 22 – 07 – 26

Mês da Sorte: abril

Resultado do Dia de Sorte de hoje: veja números e rateio do concurso 1350, que tem prêmio estimado em R$ 1,2 milhão (terça, 17/11)

O resultado definitivo pode ser acompanhado nos canais oficiais da Caixa, incluindo o canal das Loterias Caixa no YouTube.

Como foi o concurso anterior?

No concurso 1349, realizado na segunda-feira (16/11), ninguém acertou os sete números e o Mês da Sorte, e o prêmio principal acumulou. As dezenas foram 05 — 07 — 08 — 13 — 17 — 22 — 24, com Outubro como Mês da Sorte. Na faixa de seis acertos, 60 apostas receberam R$ 2.167,96 cada.

O concurso 1348, de domingo (15/11), também acumulou. Os números foram 01 — 02 — 07 — 11 — 18 — 23 — 25, e o Mês da Sorte foi Fevereiro. Na faixa de seis acertos, 33 apostas receberam R$ 2.794,07 cada.

O prêmio acumulou no Dia de Sorte 1350?

A confirmação depende da apuração da faixa principal. Se não houver ganhador, o valor será destinado ao concurso 1351, previsto para quarta-feira, 18 de novembro. Caso existam apostas vencedoras, a Caixa divulgará a quantidade de ganhadores e os valores correspondentes.

Rateio do Dia de Sorte 1350

Os valores por faixa ainda precisam ser confirmados:

7 acertos + Mês da Sorte: a confirmar.

a confirmar. 7 acertos: a confirmar.

a confirmar. 6 acertos: a confirmar.

a confirmar. 5 acertos: a confirmar.

a confirmar. 4 acertos: a confirmar.

a confirmar. Mês da Sorte: a confirmar.

Últimos resultados do Dia de Sorte

1349 (segunda, 16/11): 05 — 07 — 08 — 13 — 17 — 22 — 24 | Outubro — acumulou.

05 — 07 — 08 — 13 — 17 — 22 — 24 | Outubro — acumulou. 1348 (domingo, 15/11): 01 — 02 — 07 — 11 — 18 — 23 — 25 | Fevereiro — acumulou.

01 — 02 — 07 — 11 — 18 — 23 — 25 | Fevereiro — acumulou. 1347 (sexta, 13/11): resultado a confirmar.

Consulte o histórico na página oficial do Dia de Sorte.

Como resgatar o prêmio

O pagamento exige o comprovante original da aposta e documento oficial de identificação com CPF. O local de retirada e os procedimentos variam conforme o valor do prêmio. Consulte as regras atualizadas diretamente no portal das Loterias Caixa. O prazo para resgate é de 90 dias corridos após o sorteio.

Quando será o próximo sorteio?

O concurso 1351 está previsto para quarta-feira, 18 de novembro de 2026. Confira calendário, horários e encerramento das apostas nos canais oficiais da Caixa. As apostas podem ser registradas em lotéricas ou pelo Loterias Online.

Jogue com responsabilidade. Aposte apenas valores que não comprometam seu orçamento.