O resultado do Dia de Sorte 1350, realizado nesta terça-feira, 17 de novembro de 2026, é aguardado pelos apostadores que concorrem às faixas de premiação da modalidade. O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, e a Caixa Econômica Federal ainda precisa concluir a apuração para divulgar o rateio oficial.
Quais foram as dezenas do Dia de Sorte 1350?
Confira os sete números do concurso 1350 após a confirmação oficial:
05 – 31 – 06 – 15 – 22 – 07 – 26
Mês da Sorte: abril
O resultado definitivo pode ser acompanhado nos canais oficiais da Caixa, incluindo o canal das Loterias Caixa no YouTube.
Como foi o concurso anterior?
No concurso 1349, realizado na segunda-feira (16/11), ninguém acertou os sete números e o Mês da Sorte, e o prêmio principal acumulou. As dezenas foram 05 — 07 — 08 — 13 — 17 — 22 — 24, com Outubro como Mês da Sorte. Na faixa de seis acertos, 60 apostas receberam R$ 2.167,96 cada.
O concurso 1348, de domingo (15/11), também acumulou. Os números foram 01 — 02 — 07 — 11 — 18 — 23 — 25, e o Mês da Sorte foi Fevereiro. Na faixa de seis acertos, 33 apostas receberam R$ 2.794,07 cada.
O prêmio acumulou no Dia de Sorte 1350?
A confirmação depende da apuração da faixa principal. Se não houver ganhador, o valor será destinado ao concurso 1351, previsto para quarta-feira, 18 de novembro. Caso existam apostas vencedoras, a Caixa divulgará a quantidade de ganhadores e os valores correspondentes.
Rateio do Dia de Sorte 1350
Os valores por faixa ainda precisam ser confirmados:
- 7 acertos + Mês da Sorte: a confirmar.
- 7 acertos: a confirmar.
- 6 acertos: a confirmar.
- 5 acertos: a confirmar.
- 4 acertos: a confirmar.
- Mês da Sorte: a confirmar.
Últimos resultados do Dia de Sorte
- 1349 (segunda, 16/11): 05 — 07 — 08 — 13 — 17 — 22 — 24 | Outubro — acumulou.
- 1348 (domingo, 15/11): 01 — 02 — 07 — 11 — 18 — 23 — 25 | Fevereiro — acumulou.
- 1347 (sexta, 13/11): resultado a confirmar.
Consulte o histórico na página oficial do Dia de Sorte.
Como resgatar o prêmio
O pagamento exige o comprovante original da aposta e documento oficial de identificação com CPF. O local de retirada e os procedimentos variam conforme o valor do prêmio. Consulte as regras atualizadas diretamente no portal das Loterias Caixa. O prazo para resgate é de 90 dias corridos após o sorteio.
Quando será o próximo sorteio?
O concurso 1351 está previsto para quarta-feira, 18 de novembro de 2026. Confira calendário, horários e encerramento das apostas nos canais oficiais da Caixa. As apostas podem ser registradas em lotéricas ou pelo Loterias Online.
Jogue com responsabilidade. Aposte apenas valores que não comprometam seu orçamento.