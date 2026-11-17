PORTAL UAI · LOTERIAS UAI Mega-Sena 3087, desta terça-feira (17/11): sorteio realizado e resultado em fase de apuração pela Caixa. O prêmio estimado era de R$ 34 milhões. 1 Dezenas sorteadas: 25 – 50 – 10 -06 – 48 – 23

2 Ganhadores e prêmio: A confirmar — a Caixa ainda precisa divulgar o resultado da faixa principal

3 Rateio das faixas: A confirmar — quina, quadra e eventual acumulação serão atualizadas após a apuração

A Mega-Sena 3087 realizou seu sorteio nesta terça-feira, 17 de novembro de 2026, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 34 milhões para quem acertasse as seis dezenas — e o país inteiro aguarda agora o rateio oficial da Caixa Econômica Federal.

Dezenas sorteadas da Mega-Sena 3087

As seis dezenas do concurso 3087 foram sorteadas às 21h desta terça, 17 de novembro. Os números serão inseridos aqui assim que a Caixa divulgar o resultado oficial:

25 – 50 – 10 -06 – 48 – 23

Resultado da Mega-Sena de hoje: veja números e rateio do concurso 3087, que tem prêmio estimado em R$ 34 milhões (terça, 17/11)

O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa Econômica Federal. Esta seção será atualizada assim que os dados saírem. Acompanhe também pelo canal oficial das Loterias Caixa no YouTube.

O prêmio acumulou?

A apuração está em andamento. Se nenhum apostador acertar as seis dezenas, o prêmio acumula para o concurso 3088, previsto para quinta-feira, 19 de novembro. Se houver ganhadores, o rateio e as cidades serão publicados aqui.

O que se sabe: o concurso 3086, realizado no domingo (15/11), acumulou sem nenhum ganhador da sena. As dezenas daquele sorteio foram 03 — 20 — 35 — 38 — 43 — 46. Foram 44 apostas na quina (R$ 32.785,73 cada) e 2.538 na quadra (R$ 811,98 cada). O prêmio chegou a esta terça estimado em R$ 34 milhões.

Rateio por faixa — a confirmar

O rateio completo será divulgado após a apuração oficial da Caixa. As faixas da Mega-Sena são:

6 acertos (sena): prêmio principal — a confirmar

5 acertos (quina): a confirmar

4 acertos (quadra): a confirmar

Histórico recente da Mega-Sena

Os últimos concursos com resultados confirmados:

3086 (domingo, 15/11): 03 — 20 — 35 — 38 — 43 — 46 — acumulou

03 — 20 — 35 — 38 — 43 — 46 — acumulou 3085 (quinta, 13/11): a confirmar

a confirmar 3084 (terça, 11/11): a confirmar

O histórico completo dos sorteios está disponível em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,80 podem ser retirados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, sem burocracia. Acima desse valor, o resgate precisa ser feito em agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. Prêmios acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis após a apuração. O prazo para resgatar é de 90 dias contados a partir da data do sorteio — depois disso, o valor é repassado ao FIES. Confira todas as regras em loterias.caixa.gov.br.

Próximo sorteio

O concurso 3088 está previsto para quinta-feira, 19 de novembro de 2026. A estimativa de prêmio depende do desfecho do 3087. Para apostar, acesse loteriasonline.caixa.gov.br ou dirija-se a uma casa lotérica — apostas encerram às 20h do dia do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.