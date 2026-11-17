PORTAL UAI · LOTERIAS UAI Timemania 2469, desta terça-feira (17/11): sorteio realizado e resultado em apuração. O prêmio estimado era de R$ 28 milhões. 1 Sete números sorteados: 38 – 15 – 16 – 04 – 33 – 57 – 14 Time do Coração: PAYSANDU/PA

2 Time do Coração: A confirmar — clube sorteado será informado após a apuração

3 Ganhadores e rateio: A confirmar — quantidade de premiados nas faixas e situação do prêmio principal aguardam divulgação da Caixa

A Timemania 2469 teve sorteio programado para esta terça-feira, 17 de novembro de 2026, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O concurso chegou à extração com prêmio acumulado, segundo as informações fornecidas, após vários sorteios sem ganhador na faixa principal. A Caixa Econômica Federal ainda precisa concluir a apuração e divulgar o rateio.

Quais são as dezenas da Timemania 2469?

As sete dezenas do concurso serão informadas após a confirmação oficial:

38 – 15 – 16 – 04 – 33 – 57 – 14

Time do Coração: PAYSANDU/PA

Resultado da Timemania de hoje: veja números e rateio do concurso 2469, que tem prêmio estimado em R$ 28 milhões (terça, 17/11)

O resultado pode ser acompanhado pelos canais oficiais das Loterias Caixa, incluindo o canal da instituição no YouTube.

O histórico recente da Timemania

No concurso 2468, realizado no domingo (15/11), as dezenas foram 03 — 15 — 22 — 31 — 38 — 47 — 61, com Remo/PA como Time do Coração. Não houve acertador dos sete números. Na faixa de seis acertos, duas apostas receberam R$ 105.919,96 cada.

As informações encaminhadas também indicam que os concursos 2467, de quinta-feira (12/11), e 2466, de terça-feira (10/11), terminaram acumulados. Para essas edições, foram mencionadas estimativas de R$ 27 milhões e R$ 26,3 milhões, respectivamente.

O prêmio acumulou novamente?

O desfecho depende da apuração dos sete números. Se nenhuma aposta acertar a faixa principal, o prêmio será acumulado para o concurso 2470, previsto para quinta-feira, 19 de novembro. Se houver ganhador, a atualização deverá informar a quantidade de apostas premiadas e os valores correspondentes.

Rateio da Timemania 2469 por faixa

Os dados oficiais ainda estão pendentes de divulgação:

7 acertos: prêmio principal — a confirmar.

prêmio principal — a confirmar. 6 acertos: a confirmar.

a confirmar. 5 acertos: a confirmar.

a confirmar. 4 acertos: a confirmar.

a confirmar. 3 acertos: a confirmar.

a confirmar. Time do Coração: a confirmar.

Resultados recentes da Timemania

2468 (domingo, 15/11): 03 — 15 — 22 — 31 — 38 — 47 — 61 | Remo/PA — acumulou.

03 — 15 — 22 — 31 — 38 — 47 — 61 | Remo/PA — acumulou. 2467 (quinta, 12/11): resultado a confirmar — acumulou, com estimativa informada de R$ 27 milhões.

resultado a confirmar — acumulou, com estimativa informada de R$ 27 milhões. 2466 (terça, 10/11): resultado a confirmar — acumulou, com estimativa informada de R$ 26,3 milhões.

O histórico completo está na página oficial da Timemania.

Como resgatar o prêmio

Para receber o valor, o ganhador deve apresentar o comprovante original da aposta e documento oficial de identificação com CPF. O local de pagamento depende do valor e das regras vigentes. Consulte os procedimentos atualizados no portal das Loterias Caixa. O prazo para solicitar o resgate é de 90 dias corridos após o sorteio.

Quando será o próximo sorteio?

O concurso 2470 está previsto para quinta-feira, 19 de novembro de 2026. Confirme o calendário e os horários no site oficial da Caixa. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas ou pelo Loterias Online, respeitando o horário-limite informado pela instituição.

Jogue com responsabilidade. Não utilize dinheiro destinado a despesas essenciais para fazer apostas.