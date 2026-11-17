PORTAL UAI · LOTERIAS UAI Lotofácil 3832, desta terça-feira (17/11): sorteio realizado e resultado em apuração. O prêmio estimado era de R$ 2 milhões. 1 15 dezenas sorteadas: 17 – 10 – 20 – 07 – 16 – 01 – 05 – 11 – 13 – 14 – 19 – 03 – 23 – 18 – 12

2 Ganhadores dos 15 acertos: A confirmar — quantidade de apostas premiadas e valores aguardam divulgação

3 Rateio das faixas: A confirmar — premiações de 14, 13, 12 e 11 acertos também serão atualizadas

A Lotofácil 3832 realizou seu sorteio nesta terça-feira, 17 de novembro de 2026, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 2 milhões — valor de início de acúmulo após os dois ganhadores do concurso anterior. O rateio oficial está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal.

Dezenas sorteadas da Lotofácil 3832

As 15 dezenas do concurso 3832 foram sorteadas às 21h. Serão inseridas aqui assim que a Caixa divulgar o resultado oficial:

17 – 10 – 20 – 07 – 16 – 01 – 05 – 11 – 13 – 14 – 19 – 03 – 23 – 18 – 12

Resultado da Lotofácil de hoje: veja números e rateio do concurso 3832, que tem prêmio estimado em R$ 2 milhões (terça, 17/11)

O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa Econômica Federal. Esta seção será atualizada assim que os dados saírem. Acompanhe também pelo canal oficial das Loterias Caixa no YouTube.

O prêmio zerou — e agora?

O concurso anterior, Lotofácil 3831 (segunda-feira, 16/11), teve dois ganhadores, cada um faturando R$ 696.133,39. Um jogo foi registrado em Brasília (DF) e o outro em Praia Grande (SP) — ambos feitos pelos canais digitais da Caixa. Com o prêmio zerado, a 3832 começa do zero e o prêmio estimado é de R$ 2 milhões.

As dezenas do concurso 3831 foram: 02 — 04 — 05 — 06 — 09 — 10 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 21 — 23 — 24 — 25. Na faixa de 14 acertos, 312 apostas ganharam R$ 1.336,66 cada.

Rateio por faixa — a confirmar

O rateio completo será inserido após a apuração oficial. As faixas da Lotofácil são:

15 acertos: prêmio principal — a confirmar

14 acertos: a confirmar

13 acertos: a confirmar

12 acertos: a confirmar

11 acertos: a confirmar

Histórico recente da Lotofácil

3831 (segunda, 16/11): 02 — 04 — 05 — 06 — 09 — 10 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 21 — 23 — 24 — 25 — 2 ganhadores (R$ 696.133,39 cada)

02 — 04 — 05 — 06 — 09 — 10 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 21 — 23 — 24 — 25 — 2 ganhadores (R$ 696.133,39 cada) 3830 (domingo, 15/11): a confirmar

a confirmar 3829 (sexta, 13/11): a confirmar

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,80 podem ser retirados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Acima desse valor, o resgate é feito apenas em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. Prêmios acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis após a apuração. O prazo máximo é de 90 dias contados da data do sorteio — após esse período, o valor vai para o FIES. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

Próximo sorteio

O concurso 3833 está previsto para quarta-feira, 18 de novembro de 2026. A Lotofácil sorteia de segunda a sexta às 21h e aos domingos às 11h. Para apostar, acesse loteriasonline.caixa.gov.br ou uma casa lotérica — apostas encerram às 20h do dia do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.