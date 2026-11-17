PORTAL UAI · LOTERIAS UAI Quina 7170, desta terça-feira (17/11): sorteio realizado e rateio em apuração. O concurso tinha prêmio estimado em R$ 14,5 milhões. 1 Dezenas sorteadas: 53 – 19 – 11 – 07 – 03

2 Ganhadores da quina: A confirmar — quantidade de apostas e valores individuais ainda não divulgados

3 Rateio completo: A confirmar — quadra, terno, duque e situação do prêmio principal aguardam a Caixa

A Quina 7170 sorteou suas cinco dezenas nesta terça-feira, 17 de novembro de 2026, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 14,5 milhões — resultado de dez concursos consecutivos sem ganhador da quina. O rateio oficial ainda está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal.

Dezenas sorteadas da Quina 7170

Os cinco números do concurso 7170 foram sorteados às 21h. Serão inseridos aqui assim que a Caixa divulgar o resultado oficial:

53 – 19 – 11 – 07 – 03

Resultado da Quina de hoje: veja números e rateio do concurso 7170, que tem prêmio estimado em R$ 14,5 milhões (terça, 17/11)

O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa Econômica Federal. Esta seção será atualizada assim que os dados saírem. Acompanhe também pelo canal oficial das Loterias Caixa no YouTube.

Dez sorteios sem ganhador — o que estava em jogo

A Quina chegou ao concurso 7170 com um prêmio de R$ 14,5 milhões acumulados ao longo de dez sorteios consecutivos sem nenhum apostador acertando as cinco dezenas. O último ganhador do prêmio principal foi registrado no concurso 7159.

No concurso 7169, realizado na segunda-feira (16/11), as dezenas foram 35 — 41 — 44 — 59 — 80 — e, mais uma vez, ninguém acertou a quina. Foram 53 apostas na faixa de quatro acertos (R$ 9.521,59 cada), 3.520 na de três acertos (R$ 136,53 cada) e 93.350 na de dois acertos (R$ 5,14 cada).

O prêmio acumulou?

A apuração está em andamento. Se nenhum apostador acertar as cinco dezenas, o prêmio acumula para o concurso 7171, previsto para quarta-feira, 18 de novembro. Se houver ganhadores, o rateio e as cidades serão publicados aqui.

Rateio por faixa — a confirmar

O rateio completo será inserido após a apuração oficial. As faixas da Quina são:

5 acertos (quina): prêmio principal — a confirmar

4 acertos (quadra): a confirmar

3 acertos (terno): a confirmar

2 acertos (duque): a confirmar

Histórico recente da Quina

7169 (segunda, 16/11): 35 — 41 — 44 — 59 — 80 — acumulou

35 — 41 — 44 — 59 — 80 — acumulou 7168 (domingo, 15/11): a confirmar

a confirmar 7167 (sexta, 13/11): a confirmar

O histórico completo está disponível em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,80 podem ser retirados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, apresentando o recibo da aposta. Acima desse valor, o resgate é feito exclusivamente em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original. Prêmios acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo é de 90 dias a partir da data do sorteio — depois disso, o valor é repassado ao FIES. Veja as regras completas em loterias.caixa.gov.br.

Próximo sorteio

O concurso 7171 está previsto para quarta-feira, 18 de novembro de 2026. A Quina sorteia de segunda a sexta às 21h e aos domingos às 11h. Para apostar, acesse loteriasonline.caixa.gov.br ou uma casa lotérica — apostas encerram às 20h.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.