PORTAL UAI · LOTERIAS UAI Timemania 2469 sorteia R$ 28 milhões nesta terça, 17/11, às 21h — prêmio acumulado, Time do Coração desta rodada a confirmar. 1 R$ 28 milhões acumulados — ninguém acertou os 7 números no concurso 2468 (dom., 15/11)

2 21h no Espaço Loterias Caixa, São Paulo — ao vivo pelo Sorteio àsno Espaço Loterias Caixa, São Paulo — ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube

3 20h em Apostas até asem loteriasonline.caixa.gov.br ou em qualquer lotérica credenciada

R$ 28 milhões esperando dono — e o Remo/PA não deu sorte no último

A Timemania 2469 chega a esta terça-feira, 17/11, com prêmio estimado em R$ 28 milhões. No concurso anterior, a Timemania 2468 foi sorteada no domingo (15/11, às 11h) com as dezenas 03 — 15 — 22 — 31 — 38 — 47 — 61 e o Time do Coração Remo/PA. Nenhum apostador acertou os sete números. Dois bolões — um de Santa Catarina e outro de São Paulo — acertaram seis dezenas e levaram R$ 105.919,96 cada. O prêmio principal seguiu intocado.

Quando e como acompanhar o sorteio

O sorteio acontece nesta terça, 17/11, às 21h, no Espaço Loterias Caixa, Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão ao vivo é feita pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como apostar na Timemania

A aposta mínima custa R$ 3,50 e permite escolher dez números de um grid de 1 a 80, mais um time de futebol — o chamado Time do Coração, que pode render um prêmio extra independentemente dos outros acertos. É possível jogar em qualquer lotérica ou pela plataforma em loteriasonline.caixa.gov.br. As apostas encerram às 20h do dia do sorteio.

Faixas de premiação

7 acertos: 25% do prêmio líquido arrecadado

6 acertos: 15% do prêmio líquido arrecadado

5 acertos: 10% do prêmio líquido arrecadado

4 acertos: 10% do prêmio líquido arrecadado

3 acertos: 10% do prêmio líquido arrecadado

Time do Coração: 10% do prêmio líquido arrecadado

Histórico recente da Timemania

2468 (dom., 15/11): 03 — 15 — 22 — 31 — 38 — 47 — 61 | Time do Coração: Remo/PA — acumulou

2467 e anteriores: histórico completo em loterias.caixa.gov.br

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores acima de R$ 2.428,80 devem ser resgatados em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original. O prazo máximo é de 90 dias após o sorteio. Regras completas em loterias.caixa.gov.br.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.