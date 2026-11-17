Resumo executivo 🌉 O que é a obra? A Ponte Jornalista Phelippe Daou (conhecida como Ponte Rio Negro), com 3.595 metros ligando Manaus a Iranduba (AM). ⚓ Como os pilares ficam firmes no fundo do rio? Tubos gigantes de aço serviram de molde para estacas de concreto enterradas a até 91 metros de profundidade no solo. 🧪 Como o concreto resiste à água escura? A mistura recebeu um mineral especial chamado pozolana para impedir que a acidez natural do rio corroa as estruturas. 🚢 Por que importa para a região? Garante a passagem livre de grandes navios sob o vão central de 55 metros de altura e integra o comércio da Rodovia AM-070.

Para substituir balsas lentas e ligar Manaus ao interior do Amazonas, engenheiros precisaram cravar fundações gigantes no leito de um rio profundo e ácido. Antes de 2011, cruzar o Rio Negro entre Manaus e Iranduba dependia de filas demoradas de balsas. O Consórcio Rio Negro enfrentou águas profundas, solo arenoso e cheias recordes para erguer a ligação fixa.

Por que cavar fundações embaixo de um rio tão profundo sem esvaziar a água?

Imagine tentar fincar um poste firme no fundo de uma piscina funda cheia de lama e correnteza sem poder esvaziá-la. Se você apenas jogar concreto na água, a corrente leva tudo embora antes de secar. Por isso, engenheiros usam grandes tubos metálicos cravados no leito do rio.

Essas peças, chamadas de camisas metálicas, medem até 2,5 metros de largura e funcionam como moldes fechados contra a água e a areia. Dentro delas, máquinas perfuram o fundo até atingir camadas duras de rocha, onde o concreto armado é despejado com segurança.

A construção das fundações exigiu equipamentos pesados e operações diretamente sobre as águas do Rio Negro. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões exatas e os números da Ponte Rio Negro?

Para atender tanto o tráfego diário de veículos quanto a passagem de navios transatlânticos na Amazônia, o projeto adotou um trecho central suspenso por cabos. Os dados técnicos executados pelo consórcio formado por Camargo Corrêa e Construbase revelam a escala da obra:

Extensão total e largura: a ponte mede exatos 3.595 metros de comprimento, com largura de 20,70 metros nos trechos comuns e 22,30 metros na parte estaiada.

Vão livre para navios: o trecho estaiado possui 400 metros de extensão (divididos em dois vãos de 200 metros) e altura de 55 metros acima do nível máximo da água.

o trecho estaiado possui 400 metros de extensão (divididos em dois vãos de 200 metros) e altura de 55 metros acima do nível máximo da água. Mastro central em diamante: a torre principal sobe a 103,3 metros acima da pista de rolamento, sustentando os cabos de aço que seguram o tabuleiro.

a torre principal sobe a 103,3 metros acima da pista de rolamento, sustentando os cabos de aço que seguram o tabuleiro. Estacas escavadas profundas: foram executadas 246 estacas no total, com perfurações que chegaram a 91 metros de profundidade devido às variações de areia e rocha.

foram executadas 246 estacas no total, com perfurações que chegaram a 91 metros de profundidade devido às variações de areia e rocha. Volume de concreto especial: a estrutura consumiu 160.395 metros cúbicos de concreto aditivado com pozolana para bloquear a ação ácida das águas do Rio Negro.

Como a obra resistiu às cheias históricas e à acidez do Rio Negro?

Durante a construção iniciada em 2008, o Rio Negro registrou em 2009 uma cheia recorde que cobriu o nível previsto para os blocos de apoio. Para não paralisar o canteiro flutuante, a equipe criou moldes pré-fabricados chamados de blocos-casca, instalados sobre a água para permitir a concretagem a seco.

Além da subida das águas, o rio tem pH ácido por causa da decomposição de folhas da floresta, o que corrói o aço interno do concreto comum. Ao misturar pozolana ao cimento, os poros do concreto ficaram fechados, protegendo a ferragem por décadas.

Desafio Amazônico Solução de Engenharia Resultado Prático 🌊 Água ácida do Rio Negro Concreto com adição de pozolana Reduziu a permeabilidade e evitou corrosão das armaduras 📈 Cheia recorde em 2009 Uso de blocos-casca pré-moldados Permitiu concretar os apoios mesmo com o nível do rio alto 🚢 Tráfego naval intenso Vão estaiado de 400 m e 55 m de altura Eliminou pilares no canal principal e manteve navegação livre

Como os 25 canteiros flutuantes ergueram a ponte sobre o rio?

Como a maior parte da ponte fica sobre a lâmina d’água, não era possível usar guindastes apoiados em terra firme. Engenheiros montaram 25 canteiros flutuantes ancorados no rio, além de duas centrais próprias capazes de produzir 80 metros cúbicos de concreto por hora cada.

Inaugurada em outubro de 2011 após três anos e cinco meses de obras, a ligação conectou o bairro da Compensa, em Manaus, à Rodovia AM-070. Hoje, quatro faixas de rolamento reduzem a travessia de horas de balsa para poucos minutos de carro.

Abaixo, um vídeo do Estruturas & BIM – Eng. Pedro que aprofunda o tema:

Qual norma garante a durabilidade de pontes sobre rios e ambientes agressivos?

No Brasil, o projeto de pontes estaiadas e de concreto segue a norma ABNT NBR 7187, combinada com a ABNT NBR 6118 para durabilidade e cobrimento das armaduras. Essas normas exigem ensaios rigorosos de resistência química quando a água possui acidez elevada.

Seguir esses parâmetros técnicos garante que os cabos de aço, os pilares submersos e o tabuleiro suportem o tráfego pesado e a variação sazonal do rio sem comprometer a segurança.

O vão central da ponte foi projetado para manter espaço livre para a navegação no Rio Negro. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando chamar um engenheiro civil especialista em pontes e fundações?

Obras próximas a margens de rios, aterros instáveis ou estruturas sujeitas à variação do nível da água exigem avaliação de um engenheiro civil especialista em estruturas ou engenheiro geotécnico. Sinais como erosão nas cabeceiras, trincas nos pilares ou recalque do piso pedem inspeção imediata.

Não é um trabalho que você faz sozinho porque a força da correnteza e a saturação do solo alteram a capacidade de suporte das fundações. Apenas profissionais habilitados calculam o risco hidráulico e definem reforços seguros.