PORTAL UAI · LOTERIAS UAI Dia de Sorte 1350 sorteia R$ 1,2 milhão nesta terça, 17/11, às 21h — prêmio acumulou após o Mês de Outubro não ajudar no concurso anterior. 1 R$ 1,2 milhão acumulado — ninguém acertou as 7 dezenas do Dia de Sorte 1349 (seg., 16/11)

2 21h no Espaço Loterias Caixa, São Paulo — ao vivo pelo Sorteio àsno Espaço Loterias Caixa, São Paulo — ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube

3 20h em Apostas até asem loteriasonline.caixa.gov.br ou em qualquer lotérica credenciada

Outubro não ajudou — R$ 1,2 milhão segue acumulado para a terça

O Dia de Sorte 1350 chega a esta terça-feira, 17/11, com prêmio estimado em R$ 1,2 milhão. No concurso anterior, o Dia de Sorte 1349 (segunda, 16/11) sorteou as dezenas 05 — 07 — 08 — 13 — 17 — 22 — 24, com o Mês da Sorte Outubro. Nenhum apostador acertou todos os sete números. Os 60 apostadores que acertaram seis dezenas levaram R$ 2.167,96 cada. O prêmio principal seguiu intocado e chega à terça inflado.

Quando e como acompanhar

O sorteio do Dia de Sorte 1350 acontece nesta terça, 17/11, às 21h, no Espaço Loterias Caixa, Avenida Paulista, 750, em São Paulo. Transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como apostar no Dia de Sorte

A aposta mínima custa R$ 2,50 e permite escolher sete números de um grid de 1 a 31, mais um mês do ano — o Mês da Sorte. Acertar o mês certo abre uma faixa extra de premiação, independentemente dos outros números. Jogue em qualquer lotérica credenciada ou pela plataforma digital em loteriasonline.caixa.gov.br. As apostas encerram às 20h do dia do sorteio.

Faixas de premiação

7 acertos + Mês da Sorte: maior premiação da faixa principal

7 acertos: prêmio da faixa principal

6 acertos: prêmio intermediário

5 acertos: prêmio intermediário

4 acertos: prêmio mínimo fixo

Mês da Sorte (apenas): prêmio fixo

Histórico recente do Dia de Sorte

1349 (seg., 16/11): 05 — 07 — 08 — 13 — 17 — 22 — 24 | Mês da Sorte: Outubro — acumulou

1348 (dom., 15/11): 01 — 02 — 07 — 11 — 18 — 23 — 25 — acumulou

1347 e anteriores: histórico completo em loterias.caixa.gov.br

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores acima de R$ 2.428,80 devem ser resgatados em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original. O prazo máximo é de 90 dias após o sorteio. Regras completas em loterias.caixa.gov.br.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.