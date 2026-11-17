PORTAL UAI · LOTERIAS UAI Quina 7170 sorteia R$ 14,5 milhões nesta terça, 17/11, às 21h — são 10 acúmulos seguidos sem ninguém acertar a quina. 1 R$ 14,5 milhões — 10º acúmulo consecutivo, nenhum apostador acertou as 5 dezenas no concurso 7169

2 21h no Espaço Loterias Caixa, São Paulo — ao vivo pelo Sorteio àsno Espaço Loterias Caixa, São Paulo — ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube

3 20h em Apostas até asem loteriasonline.caixa.gov.br ou em qualquer lotérica credenciada

10 acúmulos seguidos — e R$ 14,5 milhões esperando por um dono

A Quina 7170 chega a esta terça-feira com prêmio estimado em R$ 14,5 milhões, após dez concursos consecutivos sem nenhum apostador acertar as cinco dezenas. No concurso 7169, sorteado na segunda-feira (16/11), saíram as dezenas 35 — 41 — 44 — 59 — 80. A quadra teve 53 apostas ganhadoras, com R$ 9.521,59 cada — mas ninguém foi além disso. O prêmio principal segue crescendo.

Quando e como acompanhar

O sorteio da Quina 7170 acontece nesta terça, 17/11, às 21h, no Espaço Loterias Caixa, Avenida Paulista, 750, em São Paulo. Transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como apostar na Quina

A aposta mínima custa R$ 2,50 e permite escolher cinco números de um grid de 1 a 80. Quanto mais dezenas você marcar, maiores as chances — e maior o valor da aposta. Jogue em qualquer lotérica ou pela plataforma digital em loteriasonline.caixa.gov.br. As apostas encerram às 20h do dia do sorteio. Também é possível usar a Surpresinha (o sistema escolhe os números) ou a Teimosinha (repete a aposta por vários concursos).

Faixas de premiação

5 acertos (quina): 35% do prêmio líquido

4 acertos (quadra): 19% do prêmio líquido

3 acertos (terno): 19% do prêmio líquido

2 acertos (duque): 27% do prêmio líquido (prêmio fixo de R$ 2,00)

Histórico recente da Quina

7169 (seg., 16/11): 35 — 41 — 44 — 59 — 80 — acumulou (10º consecutivo)

7168 (dom., 15/11): consulte o histórico completo em loterias.caixa.gov.br

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores acima de R$ 2.428,80 devem ser resgatados em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original. O prazo máximo é de 90 dias após o sorteio. Regras completas em loterias.caixa.gov.br.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.