Quina 7170 sorteia R$ 14,5 milhões nesta terça, 17/11, às 21h — são 10 acúmulos seguidos sem ninguém acertar a quina.
- 1 R$ 14,5 milhões — 10º acúmulo consecutivo, nenhum apostador acertou as 5 dezenas no concurso 7169
- 2 Sorteio às 21h no Espaço Loterias Caixa, São Paulo — ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube
- 3 Apostas até as 20h em loteriasonline.caixa.gov.br ou em qualquer lotérica credenciada
10 acúmulos seguidos — e R$ 14,5 milhões esperando por um dono
A Quina 7170 chega a esta terça-feira com prêmio estimado em R$ 14,5 milhões, após dez concursos consecutivos sem nenhum apostador acertar as cinco dezenas. No concurso 7169, sorteado na segunda-feira (16/11), saíram as dezenas 35 — 41 — 44 — 59 — 80. A quadra teve 53 apostas ganhadoras, com R$ 9.521,59 cada — mas ninguém foi além disso. O prêmio principal segue crescendo.
Quando e como acompanhar
O sorteio da Quina 7170 acontece nesta terça, 17/11, às 21h, no Espaço Loterias Caixa, Avenida Paulista, 750, em São Paulo. Transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
Como apostar na Quina
A aposta mínima custa R$ 2,50 e permite escolher cinco números de um grid de 1 a 80. Quanto mais dezenas você marcar, maiores as chances — e maior o valor da aposta. Jogue em qualquer lotérica ou pela plataforma digital em loteriasonline.caixa.gov.br. As apostas encerram às 20h do dia do sorteio. Também é possível usar a Surpresinha (o sistema escolhe os números) ou a Teimosinha (repete a aposta por vários concursos).
Faixas de premiação
- 5 acertos (quina): 35% do prêmio líquido
- 4 acertos (quadra): 19% do prêmio líquido
- 3 acertos (terno): 19% do prêmio líquido
- 2 acertos (duque): 27% do prêmio líquido (prêmio fixo de R$ 2,00)
Histórico recente da Quina
- 7169 (seg., 16/11): 35 — 41 — 44 — 59 — 80 — acumulou (10º consecutivo)
- 7168 (dom., 15/11): consulte o histórico completo em loterias.caixa.gov.br
Como resgatar o prêmio
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores acima de R$ 2.428,80 devem ser resgatados em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original. O prazo máximo é de 90 dias após o sorteio. Regras completas em loterias.caixa.gov.br.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.