PORTAL UAI · LOTERIAS UAI Lotofácil 3832 sorteia R$ 2 milhões nesta terça, 17/11, às 21h — prêmio recomeça após dois ganhadores no concurso anterior. 1 R$ 2 milhões estimados — prêmio zerou após os 2 ganhadores do concurso 3831 (Brasília/DF e Praia Grande/SP)

2 21h no Espaço Loterias Caixa, São Paulo — ao vivo pelo Sorteio àsno Espaço Loterias Caixa, São Paulo — ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube

3 20h em Apostas até asem loteriasonline.caixa.gov.br ou em qualquer lotérica credenciada

Prêmio zerou — e R$ 2 milhões voltam à mesa na terça

A Lotofácil 3832 chega a esta terça-feira, 17/11, com prêmio estimado em R$ 2 milhões. No concurso anterior, a Lotofácil 3831 (segunda, 16/11) teve dois ganhadores que acertaram os 15 números: apostas de Brasília (DF) e Praia Grande (SP), cada uma levando R$ 696.133,39. Com isso, o prêmio principal foi inteiramente distribuído e começa do zero neste concurso 3832. As dezenas sorteadas no 3831 foram: 02 — 04 — 05 — 06 — 09 — 10 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 21 — 23 — 24 — 25.

Quando e como acompanhar

O sorteio acontece nesta terça, 17/11, às 21h, no Espaço Loterias Caixa, Avenida Paulista, 750, em São Paulo. Transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como apostar na Lotofácil

A aposta mínima custa R$ 3,00 e permite escolher 15 números de um grid de 1 a 25. Quanto mais dezenas você marcar, maiores as chances — a aposta máxima vai até 20 números. É possível jogar em qualquer lotérica credenciada ou pela plataforma digital em loteriasonline.caixa.gov.br. As apostas encerram às 20h do dia do sorteio. Use a Surpresinha para deixar o sistema escolher os números.

Faixas de premiação

15 acertos: 35% do prêmio líquido arrecadado

14 acertos: 20% do prêmio líquido arrecadado

13 acertos: 15% do prêmio líquido arrecadado

12 acertos: 15% do prêmio líquido arrecadado

11 acertos: 15% do prêmio líquido arrecadado

Histórico recente da Lotofácil

3831 (seg., 16/11): 02 — 04 — 05 — 06 — 09 — 10 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 21 — 23 — 24 — 25 — 2 ganhadores, R$ 696.133,39 cada

3830 (dom., 15/11): 01 — 03 — 04 — 09 — 12 — 13 — 14 — 16 — 17 — 18 — 21 — 22 — 23 — 24 — 25 — 1 ganhador, R$ 5.969.456,29

3829 e anteriores: histórico completo em loterias.caixa.gov.br

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores acima de R$ 2.428,80 devem ser resgatados em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original. O prazo máximo é de 90 dias após o sorteio. Regras em loterias.caixa.gov.br.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.