PORTAL UAI · LOTERIAS UAI Mega-Sena 3087 sorteia R$ 34 milhões nesta terça, 17/11, às 21h — dois acúmulos seguidos deixaram o prêmio nesse patamar. 1 R$ 34 milhões — acumulado por 2 concursos consecutivos sem ganhador na sena

2 21h no Espaço Loterias Caixa, São Paulo — ao vivo pelo Sorteio àsno Espaço Loterias Caixa, São Paulo — ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube

3 20h em Apostas até asem loteriasonline.caixa.gov.br ou em qualquer lotérica credenciada

R$ 34 milhões na mesa — e dois acúmulos seguidos para chegar aqui

A Mega-Sena 3087 chega a esta terça-feira, 17 de novembro de 2026, com um prêmio estimado em R$ 34 milhões — resultado de dois concursos consecutivos sem nenhum apostador acertando as seis dezenas. No concurso 3086, sorteado no domingo (15/11, às 11h), as dezenas foram 03 — 20 — 35 — 38 — 43 — 46 e ninguém levou a bolada. A quina teve 44 apostas ganhadoras, com R$ 32.785,73 cada; a quadra pagou R$ 811,98 para 2.538 apostas. O prêmio acumulou mais uma vez, e agora são dois concursos esperando por um campeão.

Quando e como acompanhar o sorteio

O sorteio da Mega-Sena 3087 acontece nesta terça-feira, 17/11, às 21h, no Espaço Loterias Caixa, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão ao vivo é feita pelo canal oficial da Caixa no YouTube, com narração dos globos e divulgação imediata dos números.

Como apostar na Mega-Sena

A aposta mínima custa R$ 5,00 e permite escolher seis dezenas de um grid de 1 a 60. Quanto mais números você marcar, mais chances tem — e maior é o valor da aposta. É possível jogar em qualquer lotérica credenciada em todo o Brasil ou pela plataforma digital em loteriasonline.caixa.gov.br. As apostas encerram às 20h do dia do sorteio — confirme o horário na sua lotérica. A Surpresinha deixa o sistema escolher os números por você; a Teimosinha repete a mesma aposta por vários concursos seguidos.

Faixas de premiação

6 acertos (sena): 35% do prêmio líquido arrecadado

5 acertos (quina): 19% do prêmio líquido arrecadado

4 acertos (quadra): 19% do prêmio líquido arrecadado

Se ninguém acertar a sena, o prêmio acumula para o próximo concurso.

Histórico recente da Mega-Sena

3086 (dom., 15/11): 03 — 20 — 35 — 38 — 43 — 46 — acumulou

3085 (qui., 13/11): consulte o histórico completo em loterias.caixa.gov.br

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Prêmios acima de R$ 2.428,80 — e R$ 34 milhões estão bem acima disso — devem ser resgatados em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original. Valores acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis após a apuração. O prazo máximo é de 90 dias — depois, o valor vai para o FIES. Veja mais em loterias.caixa.gov.br.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.