Portal UAI · Loterias Resumo e destaques Concurso 923 O Super Sete 923 tem R$ 450 mil em disputa nesta segunda-feira (16/11), às 20h. A modalidade organiza os palpites em sete colunas. 1 Prêmio estimado: R$ 450 mil no concurso 923.

2 Sorteio: segunda-feira (16/11), às 20h, no Espaço da Sorte.

3 Apostas: até as 20h. O jogo simples custa R$ 2,50.

O Super Sete 923 será sorteado nesta segunda-feira, 16 de novembro, às 20h. O concurso tem prêmio estimado em R$ 450 mil e utiliza uma mecânica própria: os números são distribuídos em sete colunas, e a posição de cada escolha importa.

Como funciona o Super Sete

O volante é dividido em sete colunas, cada uma com dez opções, de 0 a 9. Na aposta simples, o participante escolhe um número em cada coluna. Para alcançar a faixa principal, é necessário acertar os sete números nas respectivas posições.

O jogo simples custa R$ 2,50. Também é possível marcar mais de uma opção em determinadas colunas, ampliando as combinações e o custo. A Surpresinha permite que o sistema faça a seleção automaticamente.

Quando será o sorteio do Super Sete 923?

A extração está marcada para as 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão será feita pelo canal oficial das Loterias Caixa no YouTube.

Como apostar no Super Sete 923

O apostador preenche as sete colunas com números de 0 a 9. A aposta simples custa R$ 2,50, conforme o material recebido. Os jogos podem ser registrados em lotéricas ou pelo site Loterias Online, até as 20h.

Faixas de premiação do Super Sete

7 acertos: prêmio principal;

prêmio principal; 6 acertos: segunda faixa;

segunda faixa; 5 acertos: terceira faixa;

terceira faixa; 4 acertos: quarta faixa;

quarta faixa; 3 acertos: quinta faixa.

Como resgatar um prêmio

Segundo os limites informados na pauta, valores de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas ou agências da Caixa. Acima desse limite, o ganhador deve comparecer a uma agência com documento de identidade, CPF e recibo original. O prazo é de 90 dias. Confira as regras nas Loterias Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.