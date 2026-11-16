Portal UAI · Loterias Resumo e destaques Concurso 3033 A Dupla Sena 3033 tem prêmio estimado em R$ 13,3 milhões nesta segunda-feira (16/11), às 20h. Uma aposta concorre nos dois sorteios do concurso. 1 Prêmio estimado: R$ 13,3 milhões, conforme a pauta.

2 Dois sorteios: duas extrações de seis dezenas no mesmo concurso.

3 Apostas: até as 20h. A aposta simples, com seis números, custa R$ 2,50.

A Dupla Sena 3033 tem prêmio estimado em R$ 13,3 milhões nesta segunda-feira, 16 de novembro. O sorteio começa às 20h e oferece duas extrações no mesmo concurso: com uma aposta, o participante concorre nas duas.

O que torna a Dupla Sena diferente?

A modalidade realiza duas extrações de seis dezenas em cada concurso. A mesma aposta participa automaticamente do primeiro e do segundo sorteio, sem que o jogador precise registrar um segundo bilhete.

Quando e onde acompanhar o concurso 3033

O sorteio está previsto para as 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão será feita pelo canal oficial das Loterias Caixa no YouTube.

Como apostar na Dupla Sena 3033

O apostador escolhe de 6 a 15 números entre os 50 disponíveis. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 2,50. Os jogos podem ser registrados em casas lotéricas ou pelo portal Loterias Online, até as 20h.

A Surpresinha seleciona os números automaticamente. A Teimosinha permite repetir a mesma combinação em concursos consecutivos.

Faixas de premiação da Dupla Sena

6 acertos: prêmio principal em cada sorteio;

prêmio principal em cada sorteio; 5 acertos: segunda faixa;

segunda faixa; 4 acertos: terceira faixa;

terceira faixa; 3 acertos: quarta faixa.

As faixas são consideradas nos dois sorteios, conforme as regras da modalidade.

Como resgatar o prêmio

De acordo com os limites informados na pauta, prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas ou agências da Caixa. Valores maiores devem ser resgatados presencialmente, com documento de identidade, CPF e recibo original. O prazo é de 90 dias. Consulte as regras nas Loterias Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.