Resumo e destaques
A Dupla Sena 3033 tem prêmio estimado em R$ 13,3 milhões nesta segunda-feira (16/11), às 20h. Uma aposta concorre nos dois sorteios do concurso.
- 1Prêmio estimado: R$ 13,3 milhões, conforme a pauta.
- 2Dois sorteios: duas extrações de seis dezenas no mesmo concurso.
- 3Apostas: até as 20h. A aposta simples, com seis números, custa R$ 2,50.
A Dupla Sena 3033 tem prêmio estimado em R$ 13,3 milhões nesta segunda-feira, 16 de novembro. O sorteio começa às 20h e oferece duas extrações no mesmo concurso: com uma aposta, o participante concorre nas duas.
O que torna a Dupla Sena diferente?
A modalidade realiza duas extrações de seis dezenas em cada concurso. A mesma aposta participa automaticamente do primeiro e do segundo sorteio, sem que o jogador precise registrar um segundo bilhete.
Quando e onde acompanhar o concurso 3033
O sorteio está previsto para as 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão será feita pelo canal oficial das Loterias Caixa no YouTube.
Como apostar na Dupla Sena 3033
O apostador escolhe de 6 a 15 números entre os 50 disponíveis. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 2,50. Os jogos podem ser registrados em casas lotéricas ou pelo portal Loterias Online, até as 20h.
A Surpresinha seleciona os números automaticamente. A Teimosinha permite repetir a mesma combinação em concursos consecutivos.
Faixas de premiação da Dupla Sena
- 6 acertos: prêmio principal em cada sorteio;
- 5 acertos: segunda faixa;
- 4 acertos: terceira faixa;
- 3 acertos: quarta faixa.
As faixas são consideradas nos dois sorteios, conforme as regras da modalidade.
Como resgatar o prêmio
De acordo com os limites informados na pauta, prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas ou agências da Caixa. Valores maiores devem ser resgatados presencialmente, com documento de identidade, CPF e recibo original. O prazo é de 90 dias. Consulte as regras nas Loterias Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.