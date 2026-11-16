Portal UAI · Loterias Resumo e destaques Concurso 3000 A Lotomania chega ao concurso 3000 nesta segunda-feira (16/11), às 20h. A pauta informa prêmio acumulado, mas não apresenta o valor estimado. 1 Concurso 3000: edição de número redondo com prêmio acumulado, conforme a pauta.

2 Sorteio: segunda-feira (16/11), às 20h, no Espaço da Sorte.

3 Apostas: até as 20h. O jogo simples exige 50 dezenas e custa R$ 3,00.

A Lotomania 3000 chega a um marco de numeração nesta segunda-feira, 16 de novembro. O sorteio está previsto para as 20h e, de acordo com a pauta, o prêmio está acumulado. O valor estimado para esta edição não foi especificado no material recebido.

O que diferencia a Lotomania?

Na Lotomania, o participante escolhe exatamente 50 números entre 1 e 100. A Caixa sorteia 20 dezenas, e a faixa principal contempla quem acerta todos os números sorteados. A modalidade também premia quem não acerta nenhuma dezena: o chamado zero acerto.

Quando e onde acompanhar o sorteio

O concurso 3000 está marcado para as 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão será feita pelo canal oficial das Loterias Caixa no YouTube.

Como apostar na Lotomania 3000

A aposta simples custa R$ 3,00 e exige a marcação de 50 números entre 1 e 100. O jogo pode ser registrado em casas lotéricas ou pelo site Loterias Online, até as 20h.

Faixas de premiação da Lotomania

20 acertos: prêmio principal;

prêmio principal; 19 acertos: segunda faixa;

segunda faixa; 18 acertos: terceira faixa;

terceira faixa; 17 acertos: quarta faixa;

quarta faixa; 16 acertos: quinta faixa;

quinta faixa; 15 acertos: sexta faixa;

sexta faixa; 0 acertos: faixa destinada a quem não acerta nenhuma das 20 dezenas.

Como resgatar o prêmio

Conforme os limites indicados na pauta, prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas ou agências da Caixa. Valores maiores exigem atendimento presencial, documento de identidade, CPF e recibo original. O prazo é de 90 dias. Consulte as regras oficiais nas Loterias Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.