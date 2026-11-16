Resumo e destaques
O Dia de Sorte 1349 tem prêmio estimado em R$ 900 mil nesta segunda-feira (16/11), às 20h. O valor acumulou após o concurso 1348, segundo a pauta.
- 1Prêmio estimado: R$ 900 mil, acumulados do concurso 1348.
- 2Sorteio: segunda-feira (16/11), às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
- 3Apostas: até as 20h. A aposta simples custa R$ 3,00 e inclui sete números e um Mês da Sorte.
O Dia de Sorte 1349 tem prêmio estimado em R$ 900 mil nesta segunda-feira, 16 de novembro. O sorteio está previsto para as 20h. Segundo a pauta, o valor acumulou após o concurso 1348, realizado no domingo (15/11).
Como funciona o Mês da Sorte
A modalidade combina duas escolhas: os números e um mês do ano. Na aposta simples, o participante marca sete números entre 1 e 31 e seleciona um dos 12 meses. Para alcançar a faixa principal, é necessário acertar as sete dezenas e o Mês da Sorte sorteado.
O concurso 1348 não teve ganhador na faixa principal, de acordo com a informação fornecida, e o prêmio estimado para o 1349 chegou a R$ 900 mil.
Quando será o sorteio?
A extração está marcada para as 20h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão será feita pelo canal oficial das Loterias Caixa no YouTube.
Como apostar no Dia de Sorte 1349
A aposta mínima custa R$ 3,00 e permite escolher sete números de 1 a 31, além de um Mês da Sorte. O jogador pode marcar mais dezenas ou mais de um mês, conforme as opções disponíveis, alterando o valor do jogo. As apostas são feitas em lotéricas ou pelo site Loterias Online, até as 20h.
Faixas de premiação do Dia de Sorte
- 7 acertos + Mês da Sorte: prêmio principal;
- 6 acertos + Mês da Sorte: segunda faixa;
- 5 acertos + Mês da Sorte: terceira faixa;
- 7 acertos, sem o mês: outra faixa;
- 4 acertos + Mês da Sorte: faixa adicional;
- 6 acertos, sem o mês: faixa adicional.
Como resgatar o prêmio
Segundo os limites indicados na pauta, prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Valores maiores exigem atendimento presencial, documento de identidade, CPF e recibo original. O prazo para solicitar o resgate é de 90 dias. Confira as regras atualizadas nas Loterias Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.