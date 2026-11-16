A Lotofácil 3830 tem prêmio estimado em R$ 6 milhões e está prevista para este domingo, 15 de novembro de 2026. O concurso seguinte ao sorteio de sexta-feira chega com a estimativa informada na pauta após uma aposta ter acertado as 15 dezenas do concurso 3829 e recebido R$ 1.642.095,56. A programação, o horário e o encerramento das apostas devem ser conferidos nos canais oficiais da Caixa antes da publicação.

Horário e transmissão do sorteio

O concurso está previsto para domingo, 15 de novembro, às 11h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A pauta indica transmissão pelo canal oficial das Loterias Caixa no YouTube.

Como apostar

Marque de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. A aposta simples, com 15 dezenas, custa R$ 3,00, conforme a pauta. A Surpresinha permite que o sistema escolha os números, enquanto a Teimosinha repete a mesma combinação por concursos consecutivos.

O material de origem informa que as apostas se encerram às 22h de sábado, 14/11. É recomendável conferir o horário e a programação atualizados nos canais oficiais antes de registrar o jogo. As apostas online podem ser feitas pelo Loterias Online da Caixa, além das unidades lotéricas.

Faixas de premiação

15 acertos: prêmio principal, estimado em R$ 6 milhões.

prêmio principal, estimado em R$ 6 milhões. 14, 13 e 12 acertos: valores definidos no rateio.

valores definidos no rateio. 11 acertos: prêmio fixo de R$ 7,00, conforme o material.

Histórico recente

3829 (sexta-feira, 13/11): 01 — 02 — 04 — 06 — 09 — 10 — 13 — 15 — 16 — 18 — 19 — 20 — 22 — 23 — 24; uma aposta ganhou R$ 1.642.095,56.

01 — 02 — 04 — 06 — 09 — 10 — 13 — 15 — 16 — 18 — 19 — 20 — 22 — 23 — 24; uma aposta ganhou R$ 1.642.095,56. 3824 (domingo, 08/11): 01 — 02 — 03 — 07 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 17 — 18 — 19 — 22 — 24 — 25; duas apostas ganharam cerca de R$ 800.258 cada.

01 — 02 — 03 — 07 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 17 — 18 — 19 — 22 — 24 — 25; duas apostas ganharam cerca de R$ 800.258 cada. 3822 (quinta-feira, 05/11): três ganhadores de R$ 1.433.853,15 cada.

três ganhadores de R$ 1.433.853,15 cada. 3820 (segunda-feira, 03/11): duas apostas receberam R$ 4.787.660,62 cada.

duas apostas receberam R$ 4.787.660,62 cada. 3819 (domingo, 01/11): acumulou.

O histórico e os resultados oficiais podem ser consultados no portal Loterias Caixa.

Como resgatar um eventual prêmio

Segundo os dados reunidos na pauta, valores de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Acima desse limite, o resgate deve ser feito em uma agência, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. O material também informa prazo de 90 dias para retirada e pagamento em até dois dias úteis para prêmios superiores a R$ 10 mil. Confirme as regras vigentes diretamente com a Caixa.

Jogue com responsabilidade. As chances de ganhar dependem da modalidade e da quantidade de números escolhidos; não aposte valores que comprometam seu orçamento.