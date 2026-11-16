Portal UAI · Loterias Resumo e destaques Concurso 7169 A Quina coloca R$ 13,5 milhões em disputa nesta segunda-feira (16/11), às 21h, após nove concursos sem ganhador na faixa principal, conforme a pauta. 1 Prêmio estimado: R$ 13,5 milhões, acumulados por nove concursos, segundo as informações fornecidas.

2 Sorteio: segunda-feira (16/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

3 Apostas: até as 20h. A aposta simples custa R$ 2,50.

A Quina 7169 tem prêmio estimado em R$ 13,5 milhões para esta segunda-feira, 16 de novembro. Segundo a pauta, o valor está acumulado há nove concursos consecutivos sem ganhador na faixa principal.

Prêmio acumulado: o que aconteceu nos últimos concursos

O concurso 7168, realizado no domingo (15/11), teve as dezenas 17 — 20 — 26 — 28 — 61 e terminou sem ganhador do prêmio principal, conforme os dados fornecidos. Antes dele, o concurso 7167, de sexta-feira (13/11), sorteou 05 — 09 — 25 — 39 — 69 e também acumulou.

Na aposta simples, a probabilidade de acertar as cinco dezenas é de 1 em 24.040.016, conforme o dado apresentado no material.

Quando e onde acompanhar o sorteio

A extração está marcada para as 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão será feita pelo canal oficial das Loterias Caixa no YouTube.

Como apostar na Quina 7169

O jogador escolhe de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis. A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 2,50. O registro pode ser feito em casas lotéricas ou pelo site Loterias Online, até as 20h.

A Surpresinha seleciona os números automaticamente. Já a Teimosinha permite repetir a mesma combinação por concursos consecutivos.

Faixas de premiação da Quina

5 acertos (Quina): 35% do prêmio líquido arrecadado;

35% do prêmio líquido arrecadado; 4 acertos (Quadra): 19%;

19%; 3 acertos (Terno): 19%;

19%; 2 acertos (Duque): 27%, conforme a distribuição informada na pauta.

Histórico dos últimos concursos da Quina

7168 (15/11): 17-20-26-28-61 — acumulou;

17-20-26-28-61 — acumulou; 7167 (13/11): 05-09-25-39-69 — acumulou;

05-09-25-39-69 — acumulou; 7166 (12/11): 19-31-61-67-69 — acumulou;

19-31-61-67-69 — acumulou; 7165 (11/11): 47-57-58-74-77 — acumulou;

47-57-58-74-77 — acumulou; 7164 (10/11): 26-30-50-62-65 — acumulou.

O histórico pode ser consultado na página oficial da Quina.

Como resgatar um prêmio

De acordo com os limites indicados na pauta, prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas ou agências da Caixa. Valores superiores devem ser resgatados em agência, com documento de identidade, CPF e recibo original. O prazo é de 90 dias. Confira as regras atualizadas nas Loterias Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.