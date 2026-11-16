Resumo executivo 🌊 O que é o vertedouro É a válvula de segurança da barragem, feita para escoar o excesso de chuva quando o lago atinge o limite máximo. 🎿 Como freia a água Rampas curvas lançam o jato para longe ou piscinas de concreto quebram a velocidade antes de o fluxo voltar ao rio. 🛡️ Por que protege a usina Impede que a água passe por cima do paredão e evita que a correnteza escave buracos perigosos na fundação. 🏗️ Escala no Brasil Estruturas como Itaipu e Tucuruí suportam vazões superiores a 60 mil metros cúbicos por segundo sem danos.

Durante as cheias de verão, milhões de litros de água por segundo avançam contra o paredão de concreto e precisam escapar sem escavar a base da usina. Quando chove acima do normal nas bacias dos rios Paraná, Tocantins ou Grande, os reservatórios enchem rápido e exigem alívio controlado. Sem uma rota de escape projetada para domar essa força, a água destruiria a base da barragem em poucas horas.

Por que a água liberada de uma barragem tem poder para escavar rocha e concreto?

Imagine abrir uma mangueira de incêndio apontada direto para um canteiro de terra fofa. Agora multiplique esse efeito por um desnível de mais de 100 metros de altura, onde a água acumulada ganha peso e velocidade como um trem sem freios descendo uma serra. Na engenharia hidráulica, essa força acumulada chama-se energia cinética.

Se esse jato cair direto no pé da barragem, ele arranca blocos de rocha e provoca erosão regressiva, escavando um buraco que avança para baixo da fundação. Além disso, acima de 100 km/h surgem bolhas de vapor que implodem como martelos microscópicos no piso, fenômeno chamado cavitação, por isso a água precisa ser freada antes de tocar o leito natural.

O salto de esqui direciona o jato para longe da barragem e ajuda a dissipar sua energia no leito de jusante — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e peças que seguram esse fluxo gigantesco?

Para aguentar décadas de atrito intenso e vibrações constantes, cada vertedouro combina portões metálicos curvos, calhas espessas de concreto e sistemas de entrada de ar. Essas medidas definem quanta água pode sair com segurança durante uma cheia histórica.

Comportas tipo segmento (radiais): são portões gigantes de aço curvo, com cerca de 20 metros de largura por 21 metros de altura na Usina Hidrelétrica de Itaipu, apoiados em braços metálicos que giram para abrir ou fechar o fluxo com menor esforço mecânico.

Capacidade máxima de descarga: o vertedouro de Itaipu escoa até 62.200 metros cúbicos por segundo em suas três calhas, volume equivalente a 40 vezes a vazão média das Cataratas do Iguaçu.

o vertedouro de escoa até 62.200 metros cúbicos por segundo em suas três calhas, volume equivalente a 40 vezes a vazão média das Cataratas do Iguaçu. Recorde mundial de vazão: a Usina Hidrelétrica de Tucuruí , no Pará, conta com 23 comportas capazes de liberar até 110.000 metros cúbicos por segundo para conter as cheias amazônicas do rio Tocantins.

a , no Pará, conta com 23 comportas capazes de liberar até 110.000 metros cúbicos por segundo para conter as cheias amazônicas do rio Tocantins. Concreto de alta resistência: o revestimento das calhas usa traços especiais de concreto de alta resistência com agregados duros, evitando o desgaste prematuro causado pelo atrito da água em alta velocidade.

o revestimento das calhas usa traços especiais de com agregados duros, evitando o desgaste prematuro causado pelo atrito da água em alta velocidade. Degraus aeradores no piso: pequenas rampas e dutos injetam bolhas de ar sob o lençol d’água, criando um colchão elástico que impede a cavitação e evita buracos no concreto.

Como os vertedouros dissipam a força da água na prática?

Quando o nível do lago sobe, operadores acionam cilindros hidráulicos que erguem as comportas gradualmente, deixando a água deslizar pela calha inclinada. No final da descida, entram em cena duas soluções principais para matar a velocidade do jato conforme a rocha do local.

Em fundações de rocha dura, como em Itaipu e na Usina Hidrelétrica de Furnas, usa-se o salto de esqui, uma curva para cima que lança a água pelo ar a dezenas de metros da barragem para pulverizar parte da energia no ar. Já em leitos menos resistentes, constrói-se uma bacia de dissipação, piscina de concreto com blocos de choque que provoca um ressalto hidráulico, onda turbulenta que devolve a água calma ao rio.

Usina Hidrelétrica Vazão Máxima Solução de Dissipação 🌊 Usina Hidrelétrica de Tucuruí (PA) 110.000 m³/s (23 comportas) Salto de esqui apoiado em rocha basáltica no rio Tocantins ⚡ Usina Hidrelétrica de Itaipu (PR) 62.200 m³/s (14 comportas) Três calhas inclinadas com salto de esqui no rio Paraná 🏔️ Usina Hidrelétrica de Furnas (MG) 13.000 m³/s (7 comportas) Calha lateral em rocha com salto de esqui que protege o maciço de terra

Como é o momento em que todas as calhas de Itaipu são abertas ao mesmo tempo?

Na prática, a abertura simultânea das 14 comportas transforma o vertedouro em uma catarata artificial controlada, formando uma nuvem densa de névoa sobre o rio Paraná. O jato arremessado pelo salto de esqui cai dezenas de metros à frente, mantendo a base de concreto seca e intacta.

Observar essa operação mostra como a inclinação das calhas e a geometria das comportas trabalham juntas para aliviar o reservatório com segurança.

Abaixo, um vídeo do Itaipu Binacional que aprofunda o tema:

Quais normas e critérios de segurança definem o tamanho de um vertedouro?

No Brasil, o dimensionamento e a fiscalização seguem a Política Nacional de Segurança de Barragens (Lei nº 12.334/2010), regulada pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), além dos critérios técnicos da Eletrobras e do Comitê Brasileiro de Barragens (CBDB). Grandes usinas são calculadas para suportar a Cheia Máxima Provável, evento extremo estimado para ocorrer uma vez a cada 10.000 anos.

Seguir esse rigor evita o galgamento, que é o transbordamento da água por cima da crista da barragem, principal causa de ruptura em maciços de terra. Assim, mesmo diante de chuvas recordes monitoradas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a estrutura mantém margem segura de operação.

As comportas regulam a quantidade de água que atravessa o vertedouro durante a operação da usina — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é indispensável acionar engenheiros especialistas para avaliar vertedouros?

Qualquer sinal de trinca no concreto das calhas, desgaste no piso após períodos de vertimento, travamento nas comportas ou erosão nas margens exige atuação imediata de um engenheiro civil especialista em barragens e de um engenheiro hidráulico. Em barragens particulares de menor porte, como açudes rurais, a avaliação também deve envolver um engenheiro geotécnico.

Não é um trabalho que possa ser improvisado com reformas comuns, pois alterar a inclinação do canal ou obstruir a saída de água muda a pressão hidráulica e pode comprometer toda a estabilidade do barramento.