A Lotomania 3000 tem 20 números sorteados nesta segunda-feira. As dezenas foram informadas; o rateio ainda aguarda confirmação da Caixa.
- 120 números sorteados: 00 — 05 — 07 — 11 — 19 — 21 — 24 — 36 — 37 — 38 — 46 — 48 — 59 — 69 — 74 — 75 — 81 — 92 — 95 — 99
- 2Horário e local: Sorteio previsto para as 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP)
- 3Rateio: A confirmar — aguardando a divulgação da Caixa.
Dezenas sorteadas da Lotomania 3000
A Lotomania 3000 foi sorteada nesta segunda-feira, 16 de novembro de 2026, às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O concurso de número redondo marca um número histórico para a modalidade. Os 20 números são:
00 — 05 — 07 — 11 — 19 — 21 — 24 — 36 — 37 — 38 — 46 — 48 — 59 — 69 — 74 — 75 — 81 — 92 — 95 — 99
Consulte o resultado no portal oficial das Loterias Caixa.
Rateio do concurso 3000
O rateio oficial ainda está a confirmar. A Caixa deve informar a quantidade de apostas premiadas e os valores por faixa:
- 20 acertos: a confirmar;
- 19 acertos: a confirmar;
- 18 acertos: a confirmar;
- 17 acertos: a confirmar;
- 16 acertos: a confirmar;
- 15 acertos: a confirmar;
- 0 acertos: a confirmar.
O texto final também deve informar se houve ganhador na faixa principal ou se o prêmio acumulou, além das cidades e UFs das apostas premiadas, quando divulgadas pela Caixa.
Lotomania 3000: um concurso histórico
Na Lotomania, o apostador escolhe 50 números entre os 100 disponíveis, e a Caixa sorteia 20 dezenas. A modalidade contempla diferentes faixas de acertos e também a aposta que não acerta nenhum número, conforme as regras oficiais.
Próximo concurso da Lotomania
O próximo sorteio será o concurso 3001, previsto para quarta-feira (18/11). O prêmio estimado será confirmado após a apuração do concurso 3000. As apostas podem ser feitas pelo Loterias Online.
Como resgatar o prêmio
O pagamento deve seguir os procedimentos oficiais da Caixa, que variam conforme o valor do prêmio. O ganhador deve apresentar documento oficial de identificação e o comprovante original da aposta, observando o canal de atendimento aplicável. O prazo para solicitar o resgate é de 90 dias após o sorteio. Consulte as regras vigentes no portal das Loterias Caixa.
As dezenas, os ganhadores e o rateio devem ser conferidos nos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento: nunca aposte mais do que pode perder.