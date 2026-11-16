Portal UAI · Loterias RESULTADO 3033 A Dupla Sena 3033 tem dois sorteios nesta segunda-feira. As dezenas dos dois sorteios foram informadas; o rateio ainda aguarda confirmação oficial. 1 1º e 2º sorteios: 1º: 21 — 23 — 28 — 31 — 44 — 46 | 2º: 13 — 16 — 27 — 30 — 36 — 39

2 Horário e local: Sorteio previsto para as 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP)

3 Rateio: A confirmar — apuração das faixas dos dois sorteios.

Dezenas sorteadas da Dupla Sena 3033

A Dupla Sena 3033 foi sorteada nesta segunda-feira, 16 de novembro de 2026, às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A modalidade realiza duas extrações por concurso, cada uma com seis dezenas e rateio próprio:

1º Sorteio

31 – 21 – 46 – 28 – 44 – 23

2º Sorteio

30 – 16 – 27 – 39 – 36 – 13

Resultado da Dupla Sena 3033: veja os números dos dois sorteios e o rateio completo desta segunda-feira (16/11)

Consulte o resultado no portal oficial das Loterias Caixa.

Rateio do concurso 3033

O rateio oficial ainda está a confirmar. A publicação deve separar os resultados do primeiro e do segundo sorteios:

6 acertos (sena): a confirmar;

5 acertos (quina): a confirmar;

4 acertos (quadra): a confirmar;

3 acertos (terno): a confirmar.

O texto final também deve informar se houve ganhador na faixa principal ou se o prêmio acumulou, além das cidades e UFs das apostas premiadas, quando divulgadas pela Caixa.

Segundo sorteio da Dupla Sena 3033

2º sorteio: 13 — 16 — 27 — 30 — 36 — 39. É necessário informar separadamente os números, ganhadores e valores desta extração, sem misturar os dados com o primeiro sorteio.

Próximo concurso da Dupla Sena

O próximo sorteio será o concurso 3034, previsto para quarta-feira (18/11). A estimativa será atualizada após a apuração do concurso 3033. As apostas podem ser feitas pelo Loterias Online.

Como resgatar o prêmio

O pagamento deve seguir os procedimentos oficiais da Caixa, que variam conforme o valor do prêmio. O ganhador deve apresentar documento oficial de identificação e o comprovante original da aposta, observando o canal de atendimento aplicável. O prazo para solicitar o resgate é de 90 dias após o sorteio. Consulte as regras vigentes no portal das Loterias Caixa.

As dezenas, os ganhadores e o rateio devem ser conferidos nos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento: nunca aposte mais do que pode perder.