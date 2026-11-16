Portal UAI · Loterias RESULTADO 923 A Super Sete 923 teve sete colunas sorteadas nesta segunda-feira. Os números foram informados; o rateio ainda aguarda confirmação oficial. 1 Sete colunas: 2 — 4 — 0 — 6 — 9 — 4 — 1

2 Horário e local: Sorteio previsto para as 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP)

3 Rateio: A confirmar — aguardando a apuração oficial da Caixa.

Números sorteados da Super Sete 923

A Super Sete 923 foi sorteada nesta segunda-feira, 16 de novembro de 2026, às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O resultado tem um algarismo em cada uma das sete colunas:

Coluna 1: 2 | Coluna 2: 4 | Coluna 3: 0 | Coluna 4: 6 | Coluna 5: 9 | Coluna 6: 4 | Coluna 7: 1.

Resultado da Super Sete 923: confira os números das sete colunas e os prêmios do concurso desta segunda (16/11)

Consulte o resultado no portal oficial das Loterias Caixa.

Rateio do concurso 923

O rateio oficial ainda está a confirmar. A Caixa deve informar a quantidade de apostas premiadas e os valores de cada faixa:

7 acertos: a confirmar;

6 acertos: a confirmar;

5 acertos: a confirmar;

4 acertos: a confirmar;

3 acertos: a confirmar.

O texto final também deve informar se houve ganhador na faixa principal ou se o prêmio acumulou, além das cidades e UFs das apostas premiadas, quando divulgadas pela Caixa.

O que aconteceu na Super Sete 922?

No concurso anterior, a Super Sete 922 sorteou, por coluna, os números 6 — 9 — 1 — 5 — 5 — 2 — 8. Consulte o histórico oficial para confirmar o rateio e os ganhadores.

Próximo concurso da Super Sete

O próximo sorteio será o concurso 924, previsto para quarta-feira (18/11). As apostas podem ser feitas pelo Loterias Online ou em casas lotéricas, dentro do horário definido pela Caixa.

Como resgatar o prêmio

O pagamento deve seguir os procedimentos oficiais da Caixa, que variam conforme o valor do prêmio. O ganhador deve apresentar documento oficial de identificação e o comprovante original da aposta, observando o canal de atendimento aplicável. O prazo para solicitar o resgate é de 90 dias após o sorteio. Consulte as regras vigentes no portal das Loterias Caixa.

As dezenas, os ganhadores e o rateio devem ser conferidos nos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento: nunca aposte mais do que pode perder.