O Dia de Sorte 1349 teve sorteio nesta segunda-feira. As sete dezenas, o Mês da Sorte e o rateio precisam de confirmação oficial.
- 1Dezenas e mês: 05 — 07 — 08 — 13 — 17 — 22 — 24 | Mês da Sorte: OUTUBRO
- 2Horário e local: Sorteio previsto para as 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP)
- 3Rateio: A confirmar — aguardando a apuração da Caixa.
Dezenas sorteadas do Dia de Sorte 1349
O Dia de Sorte 1349 foi sorteado nesta segunda-feira, 16 de novembro de 2026, às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O resultado reúne sete dezenas e o Mês da Sorte:
05 — 07 — 08 — 13 — 17 — 22 — 24 | Mês da Sorte: OUTUBRO
Consulte o resultado no portal oficial das Loterias Caixa.
Rateio do concurso 1349
O rateio oficial ainda está a confirmar. A atualização deve apresentar os ganhadores e valores de cada faixa:
- 7 acertos + Mês da Sorte: a confirmar;
- 7 acertos: a confirmar;
- 6 acertos: a confirmar;
- 5 acertos: a confirmar;
- 4 acertos: a confirmar;
- Mês da Sorte: a confirmar.
O texto final também deve informar se houve ganhador na faixa principal ou se o prêmio acumulou, além das cidades e UFs das apostas premiadas, quando divulgadas pela Caixa.
O que aconteceu no Dia de Sorte 1348?
No concurso anterior, o Dia de Sorte 1348, realizado no domingo (15/11), as dezenas foram 01 — 02 — 07 — 11 — 18 — 23 — 25. Conforme o material de origem, ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou. A estimativa para o concurso 1349 era de R$ 900 mil.
Próximo concurso do Dia de Sorte
O próximo sorteio será o concurso 1350, previsto para quarta-feira (18/11). A estimativa será definida após a apuração do concurso 1349. As apostas podem ser feitas pelo Loterias Online.
Como resgatar o prêmio
O pagamento deve seguir os procedimentos oficiais da Caixa, que variam conforme o valor do prêmio. O ganhador deve apresentar documento oficial de identificação e o comprovante original da aposta, observando o canal de atendimento aplicável. O prazo para solicitar o resgate é de 90 dias após o sorteio. Consulte as regras vigentes no portal das Loterias Caixa.
As dezenas, os ganhadores e o rateio devem ser conferidos nos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento: nunca aposte mais do que pode perder.