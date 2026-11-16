Portal UAI · Loterias RESULTADO 3831 Os 15 números da Lotofácil 3831 foram sorteados nesta segunda-feira, 16 de novembro. O rateio oficial ainda está em apuração. 1 15 dezenas sorteadas: 02 — 04 — 05 — 06 — 09 — 10 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 21 — 23 — 24 — 25

2 Horário e local: Sorteio previsto para as 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP)

3 Rateio: A confirmar — aguardando os dados oficiais da Caixa.

Dezenas sorteadas da Lotofácil 3831

A Lotofácil 3831 foi sorteada nesta segunda-feira, 16 de novembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os 15 números oficiais devem ser inseridos após a conferência:

02 — 04 — 05 — 06 — 09 — 10 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 21 — 23 — 24 — 25

Resultado da Lotofácil 3831: confira os 15 números sorteados e quanto cada faixa vai pagar nesta segunda (16/11)

Consulte o resultado no portal oficial das Loterias Caixa.

Rateio do concurso 3831

O rateio oficial da Lotofácil 3831 ainda está a confirmar. A apuração deve informar ganhadores e valores em cada faixa:

15 acertos: a confirmar;

14 acertos: a confirmar;

13 acertos: a confirmar;

12 acertos: a confirmar;

11 acertos: a confirmar.

O texto final também deve informar se houve ganhador na faixa principal ou se o prêmio acumulou, além das cidades e UFs das apostas premiadas, quando divulgadas pela Caixa.

O que aconteceu na Lotofácil 3830?

No concurso anterior, a Lotofácil 3830, sorteada no domingo (15/11), uma aposta acertou os 15 números e recebeu R$ 5.969.456,29. As dezenas foram 01 — 03 — 04 — 09 — 12 — 13 — 14 — 16 — 17 — 18 — 21 — 22 — 23 — 24 — 25.

Próximo concurso da Lotofácil

O próximo sorteio será o concurso 3832, previsto para terça-feira (17/11). A estimativa será confirmada após a apuração do concurso 3831. As apostas podem ser feitas pelo Loterias Online.

Como resgatar o prêmio

O pagamento deve seguir os procedimentos oficiais da Caixa, que variam conforme o valor do prêmio. O ganhador deve apresentar documento oficial de identificação e o comprovante original da aposta, observando o canal de atendimento aplicável. O prazo para solicitar o resgate é de 90 dias após o sorteio. Consulte as regras vigentes no portal das Loterias Caixa.

As dezenas, os ganhadores e o rateio devem ser conferidos nos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento: nunca aposte mais do que pode perder. modalidade e da quantidade de números escolhidos; não aposte valores que comprometam seu orçamento.