Portal UAI · Loterias RESULTADO 7169 As dezenas da Quina 7169 foram sorteadas nesta segunda-feira, 16 de novembro. As dezenas foram informadas; o rateio e os ganhadores ainda aguardam confirmação da Caixa. 1 Dezenas sorteadas: 35 — 41 — 44 — 59 — 80

2 Horário e local: Sorteio previsto para as 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP)

3 Rateio: A confirmar — aguardando a divulgação oficial da Caixa.

Dezenas sorteadas da Quina 7169

A Quina 7169 foi sorteada nesta segunda-feira, 16 de novembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. As cinco dezenas oficiais devem ser inseridas após a conferência do resultado:

35 — 41 — 44 — 59 — 80

Resultado da Quina 7169: veja as dezenas sorteadas e o rateio do concurso desta segunda-feira (16/11)

Consulte o resultado no portal oficial das Loterias Caixa.

Rateio do concurso 7169

O rateio oficial ainda está a confirmar. A Caixa deve informar a quantidade de apostas premiadas e os valores de cada faixa:

5 acertos (quina): a confirmar;

4 acertos (quadra): a confirmar;

3 acertos (terno): a confirmar;

2 acertos (duque): a confirmar.

O texto final também deve informar se houve ganhador na faixa principal ou se o prêmio acumulou, além das cidades e UFs das apostas premiadas, quando divulgadas pela Caixa.

O que aconteceu na Quina 7168?

No concurso anterior, a Quina 7168, realizado no domingo (15/11), o prêmio principal acumulou. A estimativa informada para o concurso 7169 era de R$ 13,5 milhões. Consulte o histórico no portal oficial da Caixa.

Próximo concurso da Quina

O próximo sorteio será o concurso 7170, previsto para terça-feira (17/11). O valor estimado depende da apuração do concurso 7169. As apostas podem ser feitas pelo Loterias Online ou em casas lotéricas, dentro do horário estabelecido pela Caixa.

Como resgatar o prêmio

O pagamento deve seguir os procedimentos oficiais da Caixa, que variam conforme o valor do prêmio. O ganhador deve apresentar documento oficial de identificação e o comprovante original da aposta, observando o canal de atendimento aplicável. O prazo para solicitar o resgate é de 90 dias após o sorteio. Consulte as regras vigentes no portal das Loterias Caixa.

As dezenas, os ganhadores e o rateio devem ser conferidos nos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento: nunca aposte mais do que pode perder.