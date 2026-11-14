Portal UAI · Loterias Resumo do concurso Lotomania 2999 A Lotomania 2999 teve duas apostas vencedoras na faixa de 20 acertos. Cada uma recebeu R$ 2.830.411,08; confira as dezenas sorteadas e todas as faixas do rateio. 1 20 dezenas: 01 — 02 — 05 — 08 — 14 — 17 — 24 — 32 — 37 — 41 — 44 — 55 — 58 — 59 — 71 — 74 — 76 — 79 — 80 — 92 .

2 2 apostas ganhadoras na faixa principal, com prêmio de R$ 2.830.411,08 para cada uma .

3 Próximo concurso: Lotomania 3000, previsto para segunda-feira, 16/11.

Duas apostas acertaram as 20 dezenas da Lotomania 2999 e dividiram a faixa principal do concurso sorteado na sexta-feira, 13 de novembro de 2026. Cada ganhador recebeu R$ 2.830.411,08. O resultado também contemplou apostas em outras faixas, incluindo a premiação para 19 acertos.

Quais foram as 20 dezenas da Lotomania 2999?

Os números sorteados foram:

01 — 02 — 05 — 08 — 14 — 17 — 24 — 32 — 37 — 41 — 44 — 55 — 58 — 59 — 71 — 74 — 76 — 79 — 80 — 92

Quantas apostas ganharam o prêmio principal?

Duas apostas acertaram os 20 números e receberam R$ 2.830.411,08 cada. Com os dois bilhetes premiados, a faixa principal não acumulou para o concurso seguinte.

Rateio completo do concurso 2999

Faixa Apostas ganhadoras Prêmio por aposta 20 acertos 2 R$ 2.830.411,08 19 acertos 1 R$ 273.793,73 18 acertos 75 R$ 2.281,61 17 acertos 641 R$ 266,95 16 acertos 4.080 R$ 41,94 15 acertos 16.037 R$ 10,67 0 acertos Nenhuma —

A Lotomania também prevê premiação para quem não acerta nenhuma das 20 dezenas sorteadas. Neste concurso, não houve aposta ganhadora nessa faixa.

Quando será o próximo sorteio?

O próximo concurso será o 3000, previsto para segunda-feira, 16 de novembro. Conforme a pauta, as apostas devem ser registradas até as 20h do dia do sorteio, em lotéricas ou pelo portal Loterias Online. Consulte a programação oficial antes de apostar.

Histórico recente da Lotomania

2999 (sexta-feira, 13/11): 01 — 02 — 05 — 08 — 14 — 17 — 24 — 32 — 37 — 41 — 44 — 55 — 58 — 59 — 71 — 74 — 76 — 79 — 80 — 92; 2 ganhadores de R$ 2.830.411,08 cada.

01 — 02 — 05 — 08 — 14 — 17 — 24 — 32 — 37 — 41 — 44 — 55 — 58 — 59 — 71 — 74 — 76 — 79 — 80 — 92; 2 ganhadores de R$ 2.830.411,08 cada. 2998 (quarta-feira, 11/11): resultado não informado no material de origem.

resultado não informado no material de origem. 2997 (segunda-feira, 09/11): resultado não informado no material de origem.

resultado não informado no material de origem. 2996 (sexta-feira, 06/11): 11 — 13 — 16 — 25 — 29 — 34 — 35 — 36 — 39 — 40 — 49 — 63 — 66 — 76 — 77 — 83 — 90 — 92 — 93 — 95; acumulou.

11 — 13 — 16 — 25 — 29 — 34 — 35 — 36 — 39 — 40 — 49 — 63 — 66 — 76 — 77 — 83 — 90 — 92 — 93 — 95; acumulou. 2995 (quarta-feira, 04/11): resultado não informado no material de origem.

Consulte os resultados na página oficial da Lotomania.

Como resgatar o prêmio?

De acordo com as informações fornecidas, valores de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Acima desse limite, o pagamento é feito exclusivamente em agências, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. A pauta informa prazo de 90 dias para resgate; após esse período, o valor é destinado ao FIES.

Jogue com responsabilidade. Não utilize dinheiro destinado a despesas essenciais em apostas.