Portal UAI · Loterias Resumo do concurso Quina 7168 A Quina 7168 tem prêmio estimado em R$ 12,2 milhões neste domingo, 15/11. Veja o horário previsto, como apostar e os detalhes do concurso. 1 R$ 12,2 milhões estimados para a faixa principal do concurso 7168.

2 Sorteio previsto para domingo, 15/11, às 11h , no Espaço da Sorte, em São Paulo, conforme a pauta.

3 O material informa encerramento das apostas às 22h deste sábado (14/11); confirme o calendário oficial.

A Quina 7168 tem prêmio estimado em R$ 12,2 milhões e está prevista para domingo, 15 de novembro de 2026. O valor acumulou depois de o concurso 7167, sorteado na sexta-feira (13/11), terminar sem ganhador na faixa principal, de acordo com a pauta. Confira os detalhes da próxima extração e saiba como participar.

Horário e transmissão do sorteio

O concurso está previsto para domingo, 15 de novembro, às 11h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A pauta indica transmissão pelo canal oficial das Loterias Caixa no YouTube.

Como apostar

Escolha de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis. A aposta mínima, com cinco dezenas, custa R$ 2,50, segundo a pauta. Quanto mais números forem marcados, maior será o preço da aposta. O jogador também pode utilizar Surpresinha ou Teimosinha.

O material de origem informa que as apostas se encerram às 22h de sábado, 14/11. É recomendável conferir o horário e a programação atualizados nos canais oficiais antes de registrar o jogo. As apostas online podem ser feitas pelo Loterias Online da Caixa, além das unidades lotéricas.

Faixas de premiação

5 acertos (quina): prêmio principal estimado em R$ 12,2 milhões.

prêmio principal estimado em R$ 12,2 milhões. 4 acertos (quadra), 3 acertos (terno) e 2 acertos (duque): valores variáveis, definidos no rateio.

Histórico recente

7167 (sexta-feira, 13/11): acumulou, conforme o material.

acumulou, conforme o material. 7162 (domingo, 08/11): 09 — 29 — 46 — 57 — 66; acumulou. A quadra teve 16 apostas ganhadoras de R$ 21.974,91 cada.

09 — 29 — 46 — 57 — 66; acumulou. A quadra teve 16 apostas ganhadoras de R$ 21.974,91 cada. 7159 (terça-feira, 04/11): 20 — 43 — 51 — 62 — 69; uma aposta de Arapongas (PR) ganhou R$ 11.825.641,07.

20 — 43 — 51 — 62 — 69; uma aposta de Arapongas (PR) ganhou R$ 11.825.641,07. 7157 (domingo, 01/11): 09 — 27 — 58 — 61 — 78; acumulou.

09 — 27 — 58 — 61 — 78; acumulou. 7154 (quarta-feira, 29/10): 06 — 08 — 41 — 44 — 45; uma aposta de Nova Granada (SP) recebeu R$ 2.645.625,01.

O histórico e os resultados oficiais podem ser consultados no portal Loterias Caixa.

Como resgatar um eventual prêmio

Segundo os dados reunidos na pauta, valores de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Acima desse limite, o resgate deve ser feito em uma agência, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. O material também informa prazo de 90 dias para retirada e pagamento em até dois dias úteis para prêmios superiores a R$ 10 mil. Confirme as regras vigentes diretamente com a Caixa.

Jogue com responsabilidade. As chances de ganhar dependem da modalidade e da quantidade de números escolhidos; não aposte valores que comprometam seu orçamento.