Portal UAI · Loterias Resumo do concurso Lotofácil 3829 A Lotofácil 3829 teve uma aposta vencedora na faixa principal. O ganhador acertou as 15 dezenas e recebeu R$ 1.642.095,56; veja os números e o rateio. 1 Dezenas sorteadas: 01 — 02 — 04 — 06 — 09 — 10 — 13 — 15 — 16 — 18 — 19 — 20 — 22 — 23 — 24 .

2 1 aposta ganhadora na faixa de 15 acertos: R$ 1.642.095,56 .

3 Próximo concurso: Lotofácil 3830, previsto para domingo, 15/11, com prêmio estimado em R$ 6 milhões, conforme a pauta.

A Lotofácil 3829 teve uma aposta vencedora na faixa principal. O bilhete acertou as 15 dezenas sorteadas na sexta-feira, 13 de novembro de 2026, e garantiu ao ganhador o prêmio de R$ 1.642.095,56. Com a premiação máxima distribuída, a modalidade não acumulou para o concurso seguinte.

Quais foram as dezenas da Lotofácil 3829?

A combinação sorteada no concurso 3829 foi:

01 — 02 — 04 — 06 — 09 — 10 — 13 — 15 — 16 — 18 — 19 — 20 — 22 — 23 — 24

A extração foi realizada no Espaço da Sorte, em São Paulo, sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal.

Teve ganhador na Lotofácil 3829?

Sim. Uma aposta acertou os 15 números e levou R$ 1.642.095,56. O resultado fez com que o prêmio principal fosse pago nesta edição.

Rateio completo da Lotofácil 3829

Além da aposta que acertou todas as dezenas, outras faixas também tiveram ganhadores:

Faixa Apostas ganhadoras Prêmio por aposta 15 acertos 1 R$ 1.642.095,56 14 acertos 280 R$ 1.756,68 13 acertos 9.274 R$ 35,00 12 acertos 104.513 R$ 14,00 11 acertos 506.042 R$ 7,00

Quando será o próximo sorteio?

De acordo com o calendário informado na pauta, o próximo concurso será o 3830, previsto para domingo, 15 de novembro, com prêmio estimado em R$ 6 milhões. O material de origem informa que as apostas se encerram às 22h de sábado, 14/11. Confira o horário atualizado nos canais oficiais antes de registrar o jogo.

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas ou pelo site Loterias Online da Caixa.

Histórico recente da Lotofácil

3829 (sexta-feira, 13/11): 01 — 02 — 04 — 06 — 09 — 10 — 13 — 15 — 16 — 18 — 19 — 20 — 22 — 23 — 24; 1 ganhador de R$ 1.642.095,56.

01 — 02 — 04 — 06 — 09 — 10 — 13 — 15 — 16 — 18 — 19 — 20 — 22 — 23 — 24; 1 ganhador de R$ 1.642.095,56. 3824 (domingo, 08/11): 01 — 02 — 03 — 07 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 17 — 18 — 19 — 22 — 24 — 25; 2 ganhadores de aproximadamente R$ 800.258 cada.

01 — 02 — 03 — 07 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 17 — 18 — 19 — 22 — 24 — 25; 2 ganhadores de aproximadamente R$ 800.258 cada. 3822 (quinta-feira, 05/11): 01 — 02 — 06 — 07 — 09 — 10 — 12 — 13 — 15 — 17 — 18 — 20 — 21 — 24 — 25; 3 ganhadores de R$ 1.433.853,15 cada.

01 — 02 — 06 — 07 — 09 — 10 — 12 — 13 — 15 — 17 — 18 — 20 — 21 — 24 — 25; 3 ganhadores de R$ 1.433.853,15 cada. 3820 (segunda-feira, 03/11): 02 — 03 — 05 — 06 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 16 — 21 — 22 — 23 — 24 — 25; 2 ganhadores de R$ 4.787.660,62 cada.

02 — 03 — 05 — 06 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 16 — 21 — 22 — 23 — 24 — 25; 2 ganhadores de R$ 4.787.660,62 cada. 3819 (domingo, 01/11): 01 — 05 — 06 — 07 — 08 — 09 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 16 — 22 — 24 — 25; acumulou.

O histórico pode ser consultado na página oficial da Lotofácil.

Como resgatar o prêmio?

Segundo as informações da pauta, valores de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Prêmios acima desse limite devem ser resgatados em uma agência, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. Para valores superiores a R$ 10 mil, o pagamento ocorre em até dois dias úteis, conforme as regras informadas.

O prazo para resgatar o prêmio é de 90 dias após o sorteio. Depois desse período, o valor prescreve e é destinado ao FIES. Consulte as condições atualizadas diretamente com a Caixa Econômica Federal.

Jogue com responsabilidade. Loteria é entretenimento; nunca comprometa despesas essenciais com apostas.