A Lotofácil 3829 teve uma aposta vencedora na faixa principal. O ganhador acertou as 15 dezenas e recebeu R$ 1.642.095,56; veja os números e o rateio.
- 1Dezenas sorteadas: 01 — 02 — 04 — 06 — 09 — 10 — 13 — 15 — 16 — 18 — 19 — 20 — 22 — 23 — 24.
- 21 aposta ganhadora na faixa de 15 acertos: R$ 1.642.095,56.
- 3Próximo concurso: Lotofácil 3830, previsto para domingo, 15/11, com prêmio estimado em R$ 6 milhões, conforme a pauta.
A Lotofácil 3829 teve uma aposta vencedora na faixa principal. O bilhete acertou as 15 dezenas sorteadas na sexta-feira, 13 de novembro de 2026, e garantiu ao ganhador o prêmio de R$ 1.642.095,56. Com a premiação máxima distribuída, a modalidade não acumulou para o concurso seguinte.
Quais foram as dezenas da Lotofácil 3829?
A combinação sorteada no concurso 3829 foi:
01 — 02 — 04 — 06 — 09 — 10 — 13 — 15 — 16 — 18 — 19 — 20 — 22 — 23 — 24
A extração foi realizada no Espaço da Sorte, em São Paulo, sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal.
Teve ganhador na Lotofácil 3829?
Sim. Uma aposta acertou os 15 números e levou R$ 1.642.095,56. O resultado fez com que o prêmio principal fosse pago nesta edição.
Rateio completo da Lotofácil 3829
Além da aposta que acertou todas as dezenas, outras faixas também tiveram ganhadores:
|Faixa
|Apostas ganhadoras
|Prêmio por aposta
|15 acertos
|1
|R$ 1.642.095,56
|14 acertos
|280
|R$ 1.756,68
|13 acertos
|9.274
|R$ 35,00
|12 acertos
|104.513
|R$ 14,00
|11 acertos
|506.042
|R$ 7,00
Quando será o próximo sorteio?
De acordo com o calendário informado na pauta, o próximo concurso será o 3830, previsto para domingo, 15 de novembro, com prêmio estimado em R$ 6 milhões. O material de origem informa que as apostas se encerram às 22h de sábado, 14/11. Confira o horário atualizado nos canais oficiais antes de registrar o jogo.
As apostas podem ser feitas em casas lotéricas ou pelo site Loterias Online da Caixa.
Histórico recente da Lotofácil
- 3829 (sexta-feira, 13/11): 01 — 02 — 04 — 06 — 09 — 10 — 13 — 15 — 16 — 18 — 19 — 20 — 22 — 23 — 24; 1 ganhador de R$ 1.642.095,56.
- 3824 (domingo, 08/11): 01 — 02 — 03 — 07 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 17 — 18 — 19 — 22 — 24 — 25; 2 ganhadores de aproximadamente R$ 800.258 cada.
- 3822 (quinta-feira, 05/11): 01 — 02 — 06 — 07 — 09 — 10 — 12 — 13 — 15 — 17 — 18 — 20 — 21 — 24 — 25; 3 ganhadores de R$ 1.433.853,15 cada.
- 3820 (segunda-feira, 03/11): 02 — 03 — 05 — 06 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 16 — 21 — 22 — 23 — 24 — 25; 2 ganhadores de R$ 4.787.660,62 cada.
- 3819 (domingo, 01/11): 01 — 05 — 06 — 07 — 08 — 09 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 16 — 22 — 24 — 25; acumulou.
O histórico pode ser consultado na página oficial da Lotofácil.
Como resgatar o prêmio?
Segundo as informações da pauta, valores de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Prêmios acima desse limite devem ser resgatados em uma agência, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. Para valores superiores a R$ 10 mil, o pagamento ocorre em até dois dias úteis, conforme as regras informadas.
O prazo para resgatar o prêmio é de 90 dias após o sorteio. Depois desse período, o valor prescreve e é destinado ao FIES. Consulte as condições atualizadas diretamente com a Caixa Econômica Federal.
Jogue com responsabilidade. Loteria é entretenimento; nunca comprometa despesas essenciais com apostas.