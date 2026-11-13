Portal UAI · Loterias Resumo do concurso SUPER SETE 922 O concurso 922 da Super Sete tem prêmio estimado em R$ 350 mil e será sorteado nesta sexta-feira (13/11), às 21h. A estimativa vem após o concurso anterior terminar sem ganhador nas faixas de sete e seis colunas. 1 Prêmio estimado em R$ 350 mil no concurso 922.

2 No concurso 921, a sequência sorteada foi 1 — 1 — 9 — 7 — 2 — 6 — 0.

3 A aposta simples custa R$ 2,50 e exige uma escolha em cada uma das sete colunas.

O concurso 922 da Super Sete tem prêmio estimado em R$ 350 mil e será sorteado nesta sexta-feira (13/11), às 21h. A estimativa vem após o concurso anterior terminar sem ganhador nas faixas de sete e seis colunas.

Resultado do concurso 921

Na quarta-feira (11/11), a sequência sorteada na Super Sete foi:

1 — 1 — 9 — 7 — 2 — 6 — 0

Nenhuma aposta acertou as sete colunas. O rateio informado contemplou 33 apostas com cinco acertos, que receberam R$ 720,59 cada; 410 jogos fizeram quatro pontos, com R$ 57,99; e 3.384 apostas acertaram três colunas, com R$ 6,00 cada. A arrecadação foi de R$ 408.390,00.

Quando será o sorteio da Super Sete 922?

A extração está marcada para 21h desta sexta-feira (13/11), no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão será disponibilizada pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Os números poderão ser consultados na página da Super Sete.

Como apostar na Super Sete?

O volante é dividido em sete colunas, cada uma com algarismos de 0 a 9. Na aposta simples, o jogador escolhe um número por coluna e paga R$ 2,50. Nas apostas múltiplas, pode marcar até três números em cada coluna, com alteração no preço do jogo.

As apostas podem ser registradas em casas lotéricas ou pela Loterias Online, até as 20h desta sexta-feira, conforme o horário informado na pauta.

Quais são as faixas de premiação?

A Super Sete prevê prêmios para apostas que acertam de três a sete colunas:

7 acertos: prêmio principal.

prêmio principal. 6 acertos: premiação variável.

premiação variável. 5 acertos: premiação variável.

premiação variável. 4 acertos: valor indicado no material do concurso anterior: R$ 57,99.

valor indicado no material do concurso anterior: R$ 57,99. 3 acertos: valor indicado no material do concurso anterior: R$ 6,00.

Os valores das faixas podem variar conforme o rateio de cada concurso; os valores de quatro e três acertos acima são os informados para o concurso 921.

Como receber o prêmio?

Segundo as informações fornecidas, prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Valores maiores são pagos em agências, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. O prazo informado é de 90 dias; após esse período, o valor é destinado ao FIES.

Jogue com responsabilidade e não comprometa seu orçamento com apostas.