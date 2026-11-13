Portal UAI · Loterias Resumo do concurso DUPLA SENA 3032 A Dupla Sena 3032 será sorteada nesta sexta-feira (13/11), com prêmio estimado em R$ 13 milhões no primeiro sorteio. A modalidade oferece duas extrações por concurso, e o mesmo bilhete participa das duas. 1 Estimativa de R$ 13 milhões para o primeiro sorteio do concurso 3032.

2 O concurso 3031 não teve ganhador com seis acertos em nenhuma das duas extrações.

3 A aposta simples custa R$ 2,50 e concorre automaticamente nos dois sorteios.

A Dupla Sena 3032 será sorteada nesta sexta-feira (13/11), com prêmio estimado em R$ 13 milhões no primeiro sorteio. A modalidade oferece duas extrações por concurso, e o mesmo bilhete participa das duas.

Como foram os dois sorteios anteriores?

No concurso 3031, realizado na quarta-feira (11/11), o primeiro sorteio apresentou as dezenas:

13 — 16 — 18 — 21 — 27 — 28

No segundo sorteio, a combinação foi:

03 — 11 — 16 — 18 — 32 — 37

Nenhuma aposta acertou os seis números em qualquer uma das extrações. No primeiro sorteio, 14 apostas fizeram cinco acertos e receberam R$ 9.830,73 cada; 1.202 jogos acertaram quatro dezenas, com R$ 130,85; e 23.992 apostas fizeram três pontos, com R$ 3,27.

Na segunda extração, 22 apostas acertaram cinco dezenas e levaram R$ 5.630,33 cada. Outras 1.235 fizeram quatro acertos, com R$ 127,36, enquanto 23.929 apostas acertaram três números e receberam R$ 3,28 cada.

Horário e transmissão da Dupla Sena 3032

O sorteio está previsto para 21h desta sexta-feira (13/11), no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A extração poderá ser acompanhada pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Os resultados serão publicados na página da Dupla Sena.

Como apostar na Dupla Sena?

O jogador escolhe de seis a 15 números entre 1 e 50. A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 2,50. O mesmo conjunto de números concorre nos dois sorteios do concurso, sem necessidade de fazer uma segunda aposta para participar da outra extração.

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas ou pela Loterias Online, até as 20h desta sexta-feira, de acordo com o horário informado na pauta.

Como funciona a premiação?

A modalidade paga prêmios para quem acerta três, quatro, cinco ou seis dezenas. A faixa principal corresponde aos seis acertos e é apurada separadamente em cada um dos dois sorteios. As demais faixas também têm rateios próprios em cada extração.

Como resgatar o prêmio?

O material de origem informa que valores de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Acima desse limite, o pagamento é realizado exclusivamente em agências, mediante documento de identidade, CPF e recibo original. O prazo para resgate é de 90 dias; depois, o valor é destinado ao FIES.

Jogue com responsabilidade. Participar de duas extrações não elimina os riscos financeiros de apostar.