Portal UAI · Loterias Resumo do concurso LOTOMANIA 2999 A Lotomania volta a ser sorteada nesta sexta-feira (13/11), com prêmio estimado em R$ 5,7 milhões no concurso 2999. O valor acumulou depois que nenhuma aposta acertou as 20 dezenas do concurso anterior, realizado na quarta-feira (11/11). 1 R$ 5,7 milhões estimados para o concurso 2999, após acumulação no sorteio anterior.

2 Extração prevista para as 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelo canal da Caixa no YouTube.

3 A aposta mínima custa R$ 3,00 e exige a marcação de 50 números; o prazo informado para apostar termina às 20h.

A Lotomania volta a ser sorteada nesta sexta-feira (13/11), com prêmio estimado em R$ 5,7 milhões no concurso 2999. O valor acumulou depois que nenhuma aposta acertou as 20 dezenas do concurso anterior, realizado na quarta-feira (11/11).

Como foi o concurso anterior?

No concurso 2998, realizado na quarta-feira (11/11), foram sorteadas as dezenas:

01 — 08 — 18 — 25 — 26 — 28 — 34 — 40 — 44 — 49 — 50 — 52 — 54 — 72 — 78 — 80 — 81 — 82 — 85 — 94

Nenhuma aposta acertou os 20 números da faixa principal. Por isso, o prêmio acumulou para o concurso 2999, cuja estimativa é de R$ 5,7 milhões.

Horário e transmissão do sorteio

A extração está marcada para 21h desta sexta-feira (13/11), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão pode ser acompanhada pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Após o sorteio, os números serão disponibilizados na página da Lotomania.

Como apostar na Lotomania?

A modalidade tem uma dinâmica própria: o jogador marca exatamente 50 números entre 1 e 100, enquanto a Caixa sorteia 20 dezenas. A aposta mínima custa R$ 3,00. Também existe uma faixa de premiação para quem não acerta nenhum dos números sorteados.

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas ou pela Loterias Online, até as 20h desta sexta-feira, conforme o horário informado no material de origem.

Quais são as faixas de premiação?

A Lotomania prevê prêmios para diferentes resultados:

20 acertos: faixa principal.

faixa principal. 19 acertos: premiação variável.

premiação variável. 18 acertos: premiação variável.

premiação variável. 17 acertos: premiação variável.

premiação variável. 16 acertos: premiação variável.

premiação variável. 15 acertos: premiação variável.

premiação variável. 0 acertos: faixa especial para quem não acertar nenhuma das 20 dezenas.

Como resgatar o prêmio?

O material enviado informa que valores de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Acima desse limite, o pagamento é feito exclusivamente em agências, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. O prazo para resgate é de 90 dias; depois desse período, o valor é destinado ao FIES. Consulte as condições no portal das Loterias Caixa.

As informações desta matéria seguem os dados fornecidos e devem ser acompanhadas pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

Jogue com responsabilidade. Loteria é entretenimento; não aposte dinheiro destinado às despesas essenciais.