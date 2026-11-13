Portal UAI · Loterias Resumo do concurso DIA DE SORTE 1347 O Dia de Sorte 1347 tem prêmio estimado em R$ 450 mil e será sorteado nesta sexta-feira (13/11), às 21h. O valor acumulou porque ninguém acertou os sete números e o Mês da Sorte no concurso realizado na quinta-feira. 1 Prêmio estimado em R$ 450 mil no concurso 1347.

2 No concurso anterior, as dezenas foram 04, 05, 06, 16, 19, 27 e 28; o Mês da Sorte foi novembro.

3 A aposta simples custa R$ 2,50 e inclui sete números e a escolha de um mês.

O Dia de Sorte 1347 tem prêmio estimado em R$ 450 mil e será sorteado nesta sexta-feira (13/11), às 21h. O valor acumulou porque ninguém acertou os sete números e o Mês da Sorte no concurso realizado na quinta-feira.

Números sorteados no concurso 1346

Na quinta-feira (12/11), o Dia de Sorte teve a seguinte combinação:

04 — 05 — 06 — 16 — 19 — 27 — 28

O Mês da Sorte foi novembro. Nenhuma aposta acertou a combinação da faixa principal. Nas demais categorias, 29 jogos fizeram seis acertos e receberam R$ 2.052,26 cada; 1.042 apostas acertaram cinco números, com R$ 25,00; 12.511 fizeram quatro acertos, com R$ 5,00; e 46.696 bilhetes foram contemplados pelo Mês da Sorte, com R$ 2,50 cada.

Quando será o sorteio do Dia de Sorte 1347?

A extração está prevista para 21h desta sexta-feira (13/11), no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão será feita pelo canal oficial da Caixa no YouTube. O resultado poderá ser consultado na página do Dia de Sorte.

Como apostar?

O apostador escolhe de sete a 15 números entre 1 e 31 e seleciona um Mês da Sorte entre os 12 meses do ano. A aposta simples, com sete dezenas, custa R$ 2,50. O jogo pode ser registrado em uma lotérica ou pela Loterias Online, até as 20h, conforme o horário informado na pauta.

Quais são as faixas de premiação?

7 acertos + Mês da Sorte: prêmio principal.

prêmio principal. 6 acertos: premiação variável.

premiação variável. 5 acertos: premiação variável.

premiação variável. 4 acertos: R$ 5,00 fixos.

R$ 5,00 fixos. Mês da Sorte: R$ 2,50 fixos.

Histórico recente do Dia de Sorte

1346 (12/11): 04 — 05 — 06 — 16 — 19 — 27 — 28; mês novembro. Acumulou; 29 apostas fizeram seis acertos e receberam R$ 2.052,26.

04 — 05 — 06 — 16 — 19 — 27 — 28; mês novembro. Acumulou; 29 apostas fizeram seis acertos e receberam R$ 2.052,26. 1345 (11/11): 06 — 10 — 13 — 17 — 20 — 22 — 29; mês janeiro. Acumulou; 40 apostas fizeram seis acertos e receberam R$ 2.004,97.

06 — 10 — 13 — 17 — 20 — 22 — 29; mês janeiro. Acumulou; 40 apostas fizeram seis acertos e receberam R$ 2.004,97. 1344 (10/11): 01 — 04 — 08 — 12 — 23 — 25 — 26; mês março. Três ganhadores online receberam R$ 1.474.261,91 cada.

01 — 04 — 08 — 12 — 23 — 25 — 26; mês março. Três ganhadores online receberam R$ 1.474.261,91 cada. 1343 (09/11): 02 — 07 — 10 — 18 — 19 — 20 — 25; mês outubro. Acumulou; 104 apostas fizeram seis acertos e receberam R$ 2.197,49.

02 — 07 — 10 — 18 — 19 — 20 — 25; mês outubro. Acumulou; 104 apostas fizeram seis acertos e receberam R$ 2.197,49. 1342 (08/11): 06 — 07 — 15 — 17 — 21 — 22 — 28; mês janeiro. Acumulou; 88 apostas fizeram seis acertos e receberam R$ 2.398,88.

Como receber o prêmio?

De acordo com as informações do material, valores de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Quantias maiores são pagas em agências, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. O prazo informado para resgate é de 90 dias; depois, o valor é destinado ao FIES.

Jogue com responsabilidade. Aposte apenas o que cabe no seu orçamento.