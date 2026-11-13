Portal UAI · Loterias Resumo do concurso LOTOFÁCIL 3829 A Lotofácil tem novo concurso nesta sexta-feira (13/11). O sorteio 3829 conta com prêmio estimado em R$ 2 milhões, um dia depois de uma aposta de São José dos Campos (SP) levar sozinha o valor principal do concurso anterior. 1 Estimativa de R$ 2 milhões para o concurso 3829.

2 No sorteio anterior, uma aposta única de São José dos Campos ganhou R$ 3.488.041,77.

3 A aposta simples custa R$ 3,00 e o sorteio está previsto para as 21h.

A Lotofácil tem novo concurso nesta sexta-feira (13/11). O sorteio 3829 conta com prêmio estimado em R$ 2 milhões, um dia depois de uma aposta de São José dos Campos (SP) levar sozinha o valor principal do concurso anterior.

Como terminou o concurso 3828?

As dezenas sorteadas na quinta-feira (12/11) foram:

03 — 05 — 07 — 08 — 11 — 13 — 14 — 15 — 18 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 25

Uma aposta simples, feita presencialmente na Loterica Campos de São José, em São José dos Campos (SP), acertou os 15 números e recebeu R$ 3.488.041,77.

Nas demais faixas, 385 apostas fizeram 14 acertos e ganharam R$ 1.583,91 cada; 14.614 jogos acertaram 13 dezenas, com R$ 35,00 por aposta; 184.061 bilhetes fizeram 12 pontos e receberam R$ 14,00; e 931.777 apostas acertaram 11 números, com R$ 7,00 cada. A arrecadação foi de R$ 32.659.553,50.

Horário e transmissão do concurso 3829

O sorteio está previsto para 21h desta sexta-feira (13/11), no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A Caixa transmite a extração pelo canal oficial no YouTube. O resultado será publicado na página da Lotofácil.

Como apostar na Lotofácil?

O jogador marca de 15 a 20 números entre 1 e 25. A aposta mínima, com 15 dezenas, custa R$ 3,00. É possível registrar o jogo em qualquer lotérica ou pela Loterias Online, até as 20h, conforme o horário informado no material.

Faixas de premiação

A modalidade contempla apostas que acertam de 11 a 15 dezenas:

15 acertos: prêmio principal.

prêmio principal. 14 acertos: premiação variável.

premiação variável. 13 acertos: premiação variável.

premiação variável. 12 acertos: premiação variável.

premiação variável. 11 acertos: R$ 7,00 fixos.

Histórico recente da Lotofácil

3828 (12/11): 03 — 05 — 07 — 08 — 11 — 13 — 14 — 15 — 18 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 25; uma aposta de São José dos Campos (SP) ganhou R$ 3.488.041,77.

03 — 05 — 07 — 08 — 11 — 13 — 14 — 15 — 18 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 25; uma aposta de São José dos Campos (SP) ganhou R$ 3.488.041,77. 3827 (11/11): 01 — 02 — 04 — 05 — 06 — 10 — 11 — 13 — 15 — 16 — 18 — 20 — 21 — 22 — 23; acumulou, com 375 apostas na faixa de 14 acertos.

01 — 02 — 04 — 05 — 06 — 10 — 11 — 13 — 15 — 16 — 18 — 20 — 21 — 22 — 23; acumulou, com 375 apostas na faixa de 14 acertos. 3826 (10/11): 01 — 02 — 03 — 05 — 08 — 09 — 12 — 13 — 15 — 18 — 19 — 21 — 22 — 24 — 25; três ganhadores.

01 — 02 — 03 — 05 — 08 — 09 — 12 — 13 — 15 — 18 — 19 — 21 — 22 — 24 — 25; três ganhadores. 3825 (09/11): 01 — 03 — 04 — 05 — 06 — 07 — 08 — 09 — 10 — 14 — 15 — 17 — 19 — 20 — 23; uma aposta de Francisco Beltrão (PR) ganhou R$ 1.622.768,40.

01 — 03 — 04 — 05 — 06 — 07 — 08 — 09 — 10 — 14 — 15 — 17 — 19 — 20 — 23; uma aposta de Francisco Beltrão (PR) ganhou R$ 1.622.768,40. 3824 (08/11): 01 — 02 — 03 — 07 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 17 — 18 — 19 — 22 — 24 — 25; duas apostas ganharam a faixa principal.

Como resgatar um prêmio?

O material informa que prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Acima desse valor, o pagamento é feito em agências, com documento de identidade, CPF e recibo original. O prazo indicado é de 90 dias; depois, o valor é destinado ao FIES.

Jogue com responsabilidade e não comprometa despesas essenciais com apostas.