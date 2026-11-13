Portal UAI · Loterias Resumo do concurso QUINA 7167 A Quina 7167 será sorteada nesta sexta-feira (13/11), com prêmio estimado em R$ 11 milhões. A premiação principal está acumulada há sete concursos consecutivos, sem apostas que tenham acertado as cinco dezenas. 1 Prêmio estimado de R$ 11 milhões no concurso 7167.

2 São sete concursos seguidos sem ganhador na faixa principal; o último prêmio citado foi no concurso 7159.

3 A aposta simples custa R$ 2,50 e o sorteio está previsto para as 21h.

A Quina 7167 será sorteada nesta sexta-feira (13/11), com prêmio estimado em R$ 11 milhões. A premiação principal está acumulada há sete concursos consecutivos, sem apostas que tenham acertado as cinco dezenas.

Resultado do concurso anterior

Na quinta-feira (12/11), o concurso 7166 sorteou:

19 — 31 — 61 — 67 — 69

Ninguém acertou as cinco dezenas. A quadra teve 24 apostas ganhadoras, com R$ 18.489,25 para cada uma. No terno, 2.890 jogos receberam R$ 146,23 cada; no duque, 79.081 apostas levaram R$ 5,34. A arrecadação total foi de R$ 9.650.865,00.

O material informa que a última aposta a acertar a faixa principal foi registrada no concurso 7159, em 4 de novembro. Na ocasião, um jogo de Arapongas (PR) recebeu R$ 11,8 milhões.

Quando será o sorteio da Quina 7167?

A extração está prevista para 21h desta sexta-feira (13/11), no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão pode ser acompanhada pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Os números serão publicados na página oficial da Quina.

Como apostar na Quina?

O volante oferece 80 números. Na aposta simples, o jogador escolhe cinco dezenas e paga R$ 2,50. Também é possível marcar mais números, até o limite de 15, aumentando o custo da aposta.

Os jogos podem ser registrados em casas lotéricas ou pela Loterias Online, até as 20h desta sexta-feira, conforme o horário informado na pauta.

Como funciona a premiação?

A Quina distribui prêmios para apostas com dois, três, quatro ou cinco acertos. As parcelas do prêmio líquido indicadas no material são:

5 acertos (quina): 35%.

35%. 4 acertos (quadra): 19%.

19%. 3 acertos (terno): 19%.

19%. 2 acertos (duque): 6%.

Histórico recente da Quina

7166 (12/11): 19 — 31 — 61 — 67 — 69; acumulou. 24 quadras de R$ 18.489,25.

19 — 31 — 61 — 67 — 69; acumulou. 24 quadras de R$ 18.489,25. 7165 (11/11): 47 — 57 — 58 — 74 — 77; acumulou. 49 quadras de R$ 9.218,54.

47 — 57 — 58 — 74 — 77; acumulou. 49 quadras de R$ 9.218,54. 7164 (10/11): 26 — 30 — 50 — 62 — 65; acumulou. 37 quadras de R$ 9.968,84.

26 — 30 — 50 — 62 — 65; acumulou. 37 quadras de R$ 9.968,84. 7163 (09/11): 30 — 47 — 50 — 55 — 61; acumulou. 13 quadras de R$ 26.788,10.

30 — 47 — 50 — 55 — 61; acumulou. 13 quadras de R$ 26.788,10. 7162 (08/11): 09 — 29 — 46 — 57 — 66; acumulou. 16 quadras de R$ 21.974,91.

Como receber o prêmio?

Segundo o material enviado, valores de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Acima desse valor, o resgate é feito exclusivamente em agências, com documento de identidade, CPF e recibo original. O prazo informado é de 90 dias; depois, o valor é destinado ao FIES.

Jogue com responsabilidade. Não use dinheiro destinado às despesas essenciais em apostas.