Portal UAI · Loterias Resumo do concurso +MILIONÁRIA 407 A +Milionária 407 chega ao sorteio desta sexta-feira (13/11) com prêmio estimado em R$ 115 milhões, a maior estimativa entre as modalidades reunidas nesta pauta. O concurso anterior não teve aposta com os seis números e os dois trevos. 1 Prêmio estimado em R$ 115 milhões para o concurso 407.

2 No concurso 406, as dezenas foram 03 — 06 — 14 — 26 — 36 — 42, com trevos 3 e 5.

3 A aposta mínima custa R$ 6,00 e combina seis números com dois trevos.

A +Milionária 407 chega ao sorteio desta sexta-feira (13/11) com prêmio estimado em R$ 115 milhões, a maior estimativa entre as modalidades reunidas nesta pauta. O concurso anterior não teve aposta com os seis números e os dois trevos.

Números do concurso anterior

No concurso 406, realizado na quarta-feira (11/11), foram sorteadas as dezenas:

03 — 06 — 14 — 26 — 36 — 42

Os trevos sorteados foram 3 e 5. Nenhuma aposta acertou a combinação completa da faixa principal.

No rateio informado, quatro apostas fizeram cinco acertos e dois trevos, com prêmio de R$ 114.065,83 cada. Outras 18 apostas acertaram cinco números e um ou nenhum trevo, recebendo R$ 11.265,76 cada. A arrecadação total chegou a R$ 12.791.148,00.

Horário e transmissão da +Milionária 407

O sorteio está previsto para 21h desta sexta-feira (13/11), no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão pode ser acompanhada pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Os números serão publicados na página da +Milionária.

Como apostar na +Milionária?

Na aposta mínima, o jogador escolhe seis números entre 1 e 50 e dois trevos entre 1 e 6. O valor do jogo simples é R$ 6,00. Também há opções de apostas com mais números e trevos, respeitando os limites da modalidade.

Para ganhar o prêmio principal, é necessário acertar as seis dezenas e os dois trevos. Os jogos podem ser registrados em casas lotéricas ou pela Loterias Online, até as 20h desta sexta-feira, conforme o horário indicado na pauta.

O material de origem informa que a modalidade passou a ter sorteios às sextas-feiras após uma mudança de calendário ocorrida em outubro de 2026.

Quais são as faixas de premiação?

As categorias listadas no material incluem diferentes combinações entre dezenas e trevos:

6 acertos + 2 trevos: prêmio principal.

prêmio principal. 6 acertos + 1 trevo ou nenhum: premiação variável.

premiação variável. 5 acertos + 2 trevos: premiação variável.

premiação variável. 5 acertos + 1 trevo ou nenhum: premiação variável.

premiação variável. 4 acertos + 2 trevos: premiação variável.

premiação variável. 4 acertos + 1 trevo ou nenhum: premiação variável.

premiação variável. 3 acertos + 2 trevos: premiação variável.

Como resgatar o prêmio?

De acordo com o material enviado, prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Valores acima desse limite são pagos exclusivamente em agências, mediante documento de identidade, CPF e recibo original. Para prêmios superiores a R$ 10 mil, o pagamento ocorre em até dois dias úteis. O prazo de resgate informado é de 90 dias; depois, o valor é destinado ao FIES.

Jogue com responsabilidade. Um prêmio alto não garante retorno e não altera as probabilidades do jogo.