Portal UAI · Loterias Resumo do concurso Dia de Sorte 1347 O concurso 1347 do Dia de Sorte foi realizado nesta sexta-feira (13/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. As sete dezenas e o Mês da Sorte já foram extraídos; a Caixa ainda apura o rateio oficial. 1 Dezenas sorteadas: 05 – 09 – ‘5 – 02 – 14 – 25 – 07 Mês da Sorte: ABRIL .

2 Sorteio realizado às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

3 Rateio das faixas de 7, 6, 5 e 4 acertos, além do Mês da Sorte: a confirmar.

O concurso 1347 do Dia de Sorte foi realizado nesta sexta-feira (13/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. As sete dezenas e o Mês da Sorte já foram extraídos; a Caixa ainda apura o rateio oficial.

Dezenas e Mês da Sorte do concurso 1347

A combinação sorteada foi:

05 – 09 – ‘5 – 02 – 14 – 25 – 07

Mês da Sorte: ABRIL

Resultado do Dia de Sorte 1347: veja as dezenas do sorteio que tinha prêmio de R$ 450 mil

Rateio do Dia de Sorte 1347

A Caixa Econômica Federal ainda apurava a distribuição dos prêmios no momento da preparação deste texto. Os dados devem ser preenchidos após a divulgação oficial:

7 acertos + Mês da Sorte: [A CONFIRMAR].

[A CONFIRMAR]. 6 acertos: [A CONFIRMAR].

[A CONFIRMAR]. 5 acertos: [A CONFIRMAR].

[A CONFIRMAR]. 4 acertos: R$ 5,00, conforme a regra informada no material.

R$ 5,00, conforme a regra informada no material. Mês da Sorte: R$ 2,50, conforme a regra informada no material.

Próximo sorteio

O concurso seguinte será o 1348, previsto para segunda-feira, 16 de novembro. As apostas podem ser feitas em unidades lotéricas ou pela Loterias Online da Caixa, até as 20h, de acordo com o calendário fornecido.

Histórico recente do Dia de Sorte

1347 (sexta-feira, 13/11): [XX] — [XX] — [XX] — [XX] — [XX] — [XX] — [XX]; Mês da Sorte [A CONFIRMAR]; rateio em apuração.

[XX] — [XX] — [XX] — [XX] — [XX] — [XX] — [XX]; Mês da Sorte [A CONFIRMAR]; rateio em apuração. 1346 (quinta-feira, 12/11): 04 — 05 — 06 — 16 — 19 — 27 — 28; Mês da Sorte novembro; acumulou. 29 apostas fizeram seis acertos e receberam R$ 2.052,26.

04 — 05 — 06 — 16 — 19 — 27 — 28; Mês da Sorte novembro; acumulou. 29 apostas fizeram seis acertos e receberam R$ 2.052,26. 1345 (quarta-feira, 11/11): 06 — 10 — 13 — 17 — 20 — 22 — 29; Mês da Sorte janeiro; acumulou. 40 apostas fizeram seis acertos e receberam R$ 2.004,97.

06 — 10 — 13 — 17 — 20 — 22 — 29; Mês da Sorte janeiro; acumulou. 40 apostas fizeram seis acertos e receberam R$ 2.004,97. 1344 (terça-feira, 10/11): 01 — 04 — 08 — 12 — 23 — 25 — 26; Mês da Sorte março. Três apostas online receberam R$ 1.474.261,91 cada.

01 — 04 — 08 — 12 — 23 — 25 — 26; Mês da Sorte março. Três apostas online receberam R$ 1.474.261,91 cada. 1343 (segunda-feira, 09/11): 02 — 07 — 10 — 18 — 19 — 20 — 25; Mês da Sorte outubro; acumulou. 104 apostas fizeram seis acertos e receberam R$ 2.197,49.

O histórico completo está disponível na página oficial do Dia de Sorte.

Como resgatar o prêmio

Conforme o material de origem, valores de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Acima desse limite, o resgate ocorre exclusivamente em agências, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. O prazo informado é de 90 dias; depois disso, o valor é destinado ao FIES.

Jogue com responsabilidade e aposte somente valores que não comprometam seu orçamento.