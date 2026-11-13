Portal UAI · Loterias Resumo do concurso Lotofácil 3829 A Lotofácil 3829 foi sorteada nesta sexta-feira (13/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. As 15 dezenas já estão disponíveis, enquanto a Caixa Econômica Federal trabalha na apuração do rateio e da quantidade de apostas premiadas. 1 Dezenas sorteadas: 22 – 18 – 01 – 13 – 24 – 19 – 20 – 09 – 23 – 06 – 16 -15 – 02 – 04 – 10 .

2 Sorteio realizado às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

3 Rateio das faixas de 15 a 11 acertos: em atualização; os valores ainda precisam de confirmação oficial.

A Lotofácil 3829 foi sorteada nesta sexta-feira (13/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. As 15 dezenas já estão disponíveis, enquanto a Caixa Econômica Federal trabalha na apuração do rateio e da quantidade de apostas premiadas.

Dezenas sorteadas na Lotofácil 3829

As 15 dezenas do concurso são:

22 – 18 – 01 – 13 – 24 – 19 – 20 – 09 – 23 – 06 – 16 -15 – 02 – 04 – 10

Resultado da Lotofácil 3829: confira as dezenas do concurso que tinha prêmio estimado em R$ 2 milhões

Rateio do concurso 3829

O rateio oficial ainda estava em apuração pela Caixa Econômica Federal no momento da preparação desta matéria. Confira as faixas:

15 acertos: [A CONFIRMAR].

[A CONFIRMAR]. 14 acertos: [A CONFIRMAR].

[A CONFIRMAR]. 13 acertos: [A CONFIRMAR].

[A CONFIRMAR]. 12 acertos: [A CONFIRMAR].

[A CONFIRMAR]. 11 acertos: R$ 7,00, conforme a regra indicada no material.

A quantidade de ganhadores e os valores totais devem ser atualizados após a publicação oficial.

Próximo concurso da Lotofácil

O próximo sorteio será o concurso 3830, previsto para segunda-feira, 16 de novembro. As apostas podem ser registradas em lotéricas ou pelo portal Loterias Online, até as 20h, segundo o calendário informado na pauta.

Histórico recente da Lotofácil

3829 (sexta-feira, 13/11): [15 dezenas a confirmar]; rateio em apuração.

[15 dezenas a confirmar]; rateio em apuração. 3828 (quinta-feira, 12/11): 03 — 05 — 07 — 08 — 11 — 13 — 14 — 15 — 18 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 25. Uma aposta de São José dos Campos (SP) ganhou R$ 3.488.041,77.

03 — 05 — 07 — 08 — 11 — 13 — 14 — 15 — 18 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 25. Uma aposta de São José dos Campos (SP) ganhou R$ 3.488.041,77. 3827 (quarta-feira, 11/11): 01 — 02 — 04 — 05 — 06 — 10 — 11 — 13 — 15 — 16 — 18 — 20 — 21 — 22 — 23; acumulou.

01 — 02 — 04 — 05 — 06 — 10 — 11 — 13 — 15 — 16 — 18 — 20 — 21 — 22 — 23; acumulou. 3826 (terça-feira, 10/11): 01 — 02 — 03 — 05 — 08 — 09 — 12 — 13 — 15 — 18 — 19 — 21 — 22 — 24 — 25; três ganhadores.

01 — 02 — 03 — 05 — 08 — 09 — 12 — 13 — 15 — 18 — 19 — 21 — 22 — 24 — 25; três ganhadores. 3825 (segunda-feira, 09/11): 01 — 03 — 04 — 05 — 06 — 07 — 08 — 09 — 10 — 14 — 15 — 17 — 19 — 20 — 23. Uma aposta de Francisco Beltrão (PR) recebeu R$ 1.622.768,40.

Consulte o histórico completo na página da Lotofácil.

Como resgatar o prêmio

Segundo as informações fornecidas, prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Valores acima desse limite são pagos exclusivamente em agências, com documento de identidade, CPF e recibo original. O prazo para resgate é de 90 dias; após esse período, o valor é destinado ao FIES.

Jogue com responsabilidade. Não comprometa despesas essenciais com apostas.