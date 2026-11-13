Portal UAI · Loterias Resumo do concurso Quina 7167 As cinco dezenas da Quina 7167, sorteada nesta sexta-feira (13/11), já podem ser conferidas. A Caixa Econômica Federal ainda apura o rateio, incluindo a quantidade de apostas premiadas e os valores pagos em cada faixa. 1 Dezenas sorteadas: 05 – 25 – 39 – 09 – 69 .

2 Extração realizada às 21h no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

3 Rateio das faixas de 5, 4, 3 e 2 acertos: a confirmar pela Caixa.

As cinco dezenas da Quina 7167, sorteada nesta sexta-feira (13/11), já podem ser conferidas. A Caixa Econômica Federal ainda apura o rateio, incluindo a quantidade de apostas premiadas e os valores pagos em cada faixa.

Dezenas sorteadas na Quina 7167

A combinação do concurso 7167 foi:

05 – 25 – 39 – 09 – 69

Resultado da Quina 7167: concurso sorteou prêmio de R$ 11 milhões nesta sexta-feira (13/11)

Rateio do concurso 7167

A Caixa ainda não havia concluído a divulgação do rateio no momento da preparação desta versão. Os dados de ganhadores e valores por faixa permanecem a confirmar.

5 acertos (quina): [A CONFIRMAR].

[A CONFIRMAR]. 4 acertos (quadra): [A CONFIRMAR].

[A CONFIRMAR]. 3 acertos (terno): [A CONFIRMAR].

[A CONFIRMAR]. 2 acertos (duque): [A CONFIRMAR].

Esta matéria deve ser atualizada quando a instituição publicar o resultado completo.

Quando será o próximo sorteio?

O próximo concurso da Quina será o 7168, previsto para segunda-feira, 16 de novembro. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas ou pela Loterias Online da Caixa, até as 20h, conforme o calendário informado no material de origem.

Histórico recente da Quina

7167 (sexta-feira, 13/11): [XX] — [XX] — [XX] — [XX] — [XX]; rateio a confirmar.

[XX] — [XX] — [XX] — [XX] — [XX]; rateio a confirmar. 7166 (quinta-feira, 12/11): 19 — 31 — 61 — 67 — 69; acumulou. Foram 24 apostas na quadra, com R$ 18.489,25 cada.

19 — 31 — 61 — 67 — 69; acumulou. Foram 24 apostas na quadra, com R$ 18.489,25 cada. 7165 (quarta-feira, 11/11): 47 — 57 — 58 — 74 — 77; acumulou. Foram 49 quadras de R$ 9.218,54.

47 — 57 — 58 — 74 — 77; acumulou. Foram 49 quadras de R$ 9.218,54. 7164 (terça-feira, 10/11): 26 — 30 — 50 — 62 — 65; acumulou. Foram 37 quadras de R$ 9.968,84.

26 — 30 — 50 — 62 — 65; acumulou. Foram 37 quadras de R$ 9.968,84. 7163 (segunda-feira, 09/11): 30 — 47 — 50 — 55 — 61; acumulou. Foram 13 quadras de R$ 26.788,10.

O histórico pode ser consultado na página oficial da Quina.

Como resgatar o prêmio

Conforme as informações do material enviado, valores de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Acima desse limite, o pagamento é feito exclusivamente em agências, mediante documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. O prazo para resgate é de 90 dias; depois disso, o valor é destinado ao FIES.

Resultado baseado nas informações fornecidas sobre o concurso. Consulte os canais oficiais da Caixa Econômica Federal para confirmar a atualização do rateio.

Jogue com responsabilidade. Loteria é entretenimento; nunca aposte mais do que pode perder.