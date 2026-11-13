Portal UAI · Loterias Resumo do concurso Super Sete 922 O concurso 922 da Super Sete foi realizado nesta sexta-feira (13/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os dígitos das sete colunas já foram extraídos, enquanto a Caixa finaliza a apuração do rateio. 1 Sequência sorteada:6 – 9 – 1 – 5 – 5 – 2 – 8

2 Extração realizada às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

3 Rateio das faixas de 7, 6, 5, 4 e 3 acertos: dados do concurso 922 ainda a confirmar.

O concurso 922 da Super Sete foi realizado nesta sexta-feira (13/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os dígitos das sete colunas já foram extraídos, enquanto a Caixa finaliza a apuração do rateio.

Números sorteados nas sete colunas

A sequência do concurso 922 foi:

6 – 9 – 1 – 5 – 5 – 2 – 8

Resultado da Super Sete 922: veja os números das sete colunas e o prêmio de R$ 350 mil

Cada posição corresponde a uma das sete colunas do volante.

Rateio do concurso 922

O rateio oficial ainda estava em apuração pela Caixa Econômica Federal no momento da preparação desta versão. As faixas informadas no material são:

7 acertos: [A CONFIRMAR].

[A CONFIRMAR]. 6 acertos: [A CONFIRMAR].

[A CONFIRMAR]. 5 acertos: [A CONFIRMAR].

[A CONFIRMAR]. 4 acertos: valor de referência informado: R$ 57,99.

valor de referência informado: R$ 57,99. 3 acertos: valor de referência informado: R$ 6,00.

Atenção: os valores de R$ 57,99 e R$ 6,00 foram registrados no material como referência das faixas do concurso anterior. Confirme o rateio específico do concurso 922 antes de publicar esses valores como pagamento efetivo.

Próximo concurso

O próximo sorteio será o 923, previsto para segunda-feira, 16 de novembro. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas ou pela Loterias Online, até as 20h, conforme o calendário indicado na pauta.

Histórico recente da Super Sete

922 (sexta-feira, 13/11): [X] — [X] — [X] — [X] — [X] — [X] — [X]; rateio a confirmar.

[X] — [X] — [X] — [X] — [X] — [X] — [X]; rateio a confirmar. 921 (quarta-feira, 11/11): 1 — 1 — 9 — 7 — 2 — 6 — 0; não houve ganhador nas faixas de sete e seis colunas. Foram 33 apostas com cinco acertos, que receberam R$ 720,59; 410 com quatro acertos, R$ 57,99; e 3.384 com três acertos, R$ 6,00. A arrecadação foi de R$ 408.390,00.

O histórico completo está na página oficial da Super Sete.

Como resgatar o prêmio

Segundo o material enviado, valores de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Acima desse limite, o pagamento é feito exclusivamente em agências, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. O prazo informado para resgate é de 90 dias; depois disso, o valor é destinado ao FIES.

Jogue com responsabilidade e não comprometa seu orçamento com apostas.