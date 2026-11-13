A Lotomania 2999 foi sorteada nesta sexta-feira (13/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. As 20 dezenas do concurso já estão disponíveis, mas a Caixa Econômica Federal ainda apura o rateio e os ganhadores de cada faixa.
- 44 – 92 – 41 – 17 – 74 – 08 – 71 – 55 – 37 – 05 – 76 – 79 – 24 – 32 – 14 – 58 – 59 – 80 – 02 – 01
- 2Extração realizada às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo.
- 3Rateio de 20, 19, 18, 17, 16, 15 e zero acerto: a confirmar pela Caixa.
A Lotomania 2999 foi sorteada nesta sexta-feira (13/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. As 20 dezenas do concurso já estão disponíveis, mas a Caixa Econômica Federal ainda apura o rateio e os ganhadores de cada faixa.
As 20 dezenas da Lotomania 2999
Os números sorteados no concurso foram:
44 – 92 – 41 – 17 – 74 – 08 – 71 – 55 – 37 – 05 – 76 – 79 – 24 – 32 – 14 – 58 – 59 – 80 – 02 – 01
Rateio do concurso 2999
A apuração oficial ainda não havia sido concluída no momento da preparação desta versão. Confira as faixas que aguardam confirmação:
- 20 acertos: [A CONFIRMAR].
- 19 acertos: [A CONFIRMAR].
- 18 acertos: [A CONFIRMAR].
- 17 acertos: [A CONFIRMAR].
- 16 acertos: [A CONFIRMAR].
- 15 acertos: [A CONFIRMAR].
- 0 acertos: [A CONFIRMAR].
A Lotomania também contempla a aposta que não acerta nenhuma das 20 dezenas sorteadas.
Próximo concurso
O próximo sorteio será o concurso 3000, previsto para segunda-feira, 16 de novembro. As apostas podem ser registradas em casas lotéricas ou pela Loterias Online, até as 20h, conforme o calendário apresentado no material.
Histórico recente da Lotomania
- 2999 (sexta-feira, 13/11): [20 dezenas a confirmar]; rateio em apuração.
- 2998 (quarta-feira, 11/11): 01 — 08 — 18 — 25 — 26 — 28 — 34 — 40 — 44 — 49 — 50 — 52 — 54 — 72 — 78 — 80 — 81 — 82 — 85 — 94; acumulou.
O histórico pode ser consultado na página oficial da Lotomania.
Como resgatar o prêmio
De acordo com as informações fornecidas, valores de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Prêmios acima desse limite são pagos exclusivamente em agências, mediante documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. O prazo para resgate é de 90 dias; depois disso, o valor é destinado ao FIES.
Jogue com responsabilidade. Apostas não devem comprometer despesas essenciais.