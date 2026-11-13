Portal UAI · Loterias Resumo do concurso Lotomania 2999 A Lotomania 2999 foi sorteada nesta sexta-feira (13/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. As 20 dezenas do concurso já estão disponíveis, mas a Caixa Econômica Federal ainda apura o rateio e os ganhadores de cada faixa. 44 – 92 – 41 – 17 – 74 – 08 – 71 – 55 – 37 – 05 – 76 – 79 – 24 – 32 – 14 – 58 – 59 – 80 – 02 – 01 2 Extração realizada às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

3 Rateio de 20, 19, 18, 17, 16, 15 e zero acerto: a confirmar pela Caixa.

A Lotomania 2999 foi sorteada nesta sexta-feira (13/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. As 20 dezenas do concurso já estão disponíveis, mas a Caixa Econômica Federal ainda apura o rateio e os ganhadores de cada faixa.

As 20 dezenas da Lotomania 2999

Os números sorteados no concurso foram:

44 – 92 – 41 – 17 – 74 – 08 – 71 – 55 – 37 – 05 – 76 – 79 – 24 – 32 – 14 – 58 – 59 – 80 – 02 – 01

Resultado da Lotomania 2999: concurso sorteou 20 dezenas e tinha prêmio estimado em R$ 5,7 milhões

Rateio do concurso 2999

A apuração oficial ainda não havia sido concluída no momento da preparação desta versão. Confira as faixas que aguardam confirmação:

20 acertos: [A CONFIRMAR].

[A CONFIRMAR]. 19 acertos: [A CONFIRMAR].

[A CONFIRMAR]. 18 acertos: [A CONFIRMAR].

[A CONFIRMAR]. 17 acertos: [A CONFIRMAR].

[A CONFIRMAR]. 16 acertos: [A CONFIRMAR].

[A CONFIRMAR]. 15 acertos: [A CONFIRMAR].

[A CONFIRMAR]. 0 acertos: [A CONFIRMAR].

A Lotomania também contempla a aposta que não acerta nenhuma das 20 dezenas sorteadas.

Próximo concurso

O próximo sorteio será o concurso 3000, previsto para segunda-feira, 16 de novembro. As apostas podem ser registradas em casas lotéricas ou pela Loterias Online, até as 20h, conforme o calendário apresentado no material.

Histórico recente da Lotomania

2999 (sexta-feira, 13/11): [20 dezenas a confirmar]; rateio em apuração.

[20 dezenas a confirmar]; rateio em apuração. 2998 (quarta-feira, 11/11): 01 — 08 — 18 — 25 — 26 — 28 — 34 — 40 — 44 — 49 — 50 — 52 — 54 — 72 — 78 — 80 — 81 — 82 — 85 — 94; acumulou.

O histórico pode ser consultado na página oficial da Lotomania.

Como resgatar o prêmio

De acordo com as informações fornecidas, valores de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Prêmios acima desse limite são pagos exclusivamente em agências, mediante documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. O prazo para resgate é de 90 dias; depois disso, o valor é destinado ao FIES.

Jogue com responsabilidade. Apostas não devem comprometer despesas essenciais.